Galenica et Aevis prennent des parts dans Well

Zurich (awp) - Les groupes Galenica et Aevis Victoria ont annoncé mardi l'acquisition de participations respectives - non spécifiées - dans Well, une plateforme numérique de services fondée par les assureurs maladie CSS et Visana, ainsi que les prestataires Medi24 et Zur Rose.

Les utilisateurs de Well devraient bénéficier d'un "accès encore plus simple" aux prestations de Galenica, comme la réservation de rendez-vous pour des vaccinations ou d'autres prestations de santé des pharmacies, précise l'entreprise bernoise dans un communiqué.

De son côté, le groupe fribourgeois espère que cette mise en réseau permettra d'associer les services numériques de Well aux offres de soins de sa filiale de cliniques privées Swiss Medical Network (SMN).

Les parties ont convenu de tenir confidentiels les contours financiers de la transaction.

