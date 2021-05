L'EOC fait grimper les enchères pour le rachat de Santa Chiara

Zurich (awp) - Le réseau hospitalier cantonal (EOC) tessinois a vraisemblablement déposé une offre sensiblement supérieure à celle des autres prétendants au rachat de la clinique privée Santa Chiara, actuellement confrontée à de sérieuses difficultés financières, et en bisbille avec les autorités à propos de compensations Covid.

Nonobstant une glissade dans le rouge vif dont elle a fait état jeudi dernier, l'EOC aurait déposé une offre de 7,7 millions pour reprendre la clinique locarnaise, nettement supérieure à celle des autres prétendants, Clinica Luganese Moncucco (4 millions) et le groupe fribourgeois Aevis, via sa filiale Swiss Medical Network (5 millions).

Sollicitée par AWP, la direction de l'EOC a reconnu que "des pourparlers sont en cours", sans toutefois confirmer le montant révélé par Il Caffè, soulignant que les deux parties ont convenu de "l'absolue confidentialité de l'offre". Un porte-parole a assuré que la perte de 54,6 millions essuyée en 2020 est "entièrement absorbée par les fonds propres et n'entame en rien les projets futurs".

Le dominical tessinois - lui-même appelé à disparaître sous sa forme actuelle d'ici le 4 juillet - rappelle qu'avant même l'éclatement de la pandémie, la clinique en difficulté avait bouclé les exercices 2019 et 2018 dans le rouge, et que dans son bilan figurent également des dettes pour près de 15 millions de francs suisses, entre un crédit hypothécaire et des prêts bancaires.

Egalement contactée, la directrice de la clinique Santa Chiara, Daniela Soldati, n'était pas disponible dans l'immédiat pour fournir plus de précisions.

Récemment, la direction de Santa Chiara avait dit attendre un peu plus de 2 millions de francs suisses de la part des autorités cantonales, en raison du manque à gagner lié à la suppression de prestations, ainsi que des charges supplémentaires liées à la lutte contre la Covid-19.

Le détail des différentes offres sur la table devrait être exposé aux actionnaires de la clinique privée, regroupés dans une association de médecins, dans le cadre d'une assemblée générale convoquée pour (ce vendredi) 14 mai.

