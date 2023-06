Le patron de Visana veut développer un système de santé intégrée

Zurich (awp) - L'assureur-maladie Visana, sur le point de fusionner avec son homologue Atupri, mise sur les soins intégrés pour "améliorer la qualité et freiner durablement et efficacement les coûts de la santé", a affirmé son directeur général (CEO) Angelo Eggli dans un entretien publié mercredi sur le portail d'information Allnews.

Le groupe bernois entend lancer début 2024, en collaboration avec le canton et Swiss Medical Network - contrôlé par le groupe coté Aevis Victoria - la première organisation de santé intégrée en Suisse. Baptisé "Réseau de l'Arc", ce projet a pour vocation de mettre l'accent "sur la préservation de la santé plutôt que sur la surmédicalisation des patients".

Selon le patron de Visana, cette collaboration tripartite devrait déboucher sur un système d'incitation permettant de garantir à la fois l'économicité de toutes les prestations médicales et la qualité des soins. Un changement de paradigme nécessaire au vu du poids de la santé dans le budget des ménages, alors que les hôpitaux et les cabinets médicaux sont "à bout de souffle en termes de personnel et de finances".

En renforçant la concurrence et la transparence des coûts, le dirigeant espère "dynamiser le système de santé, plutôt hostile à l'innovation et axé sur la préservation des droits acquis", soulignant l'importance du bon fonctionnement des règles du marché.

Malgré un niveau de liquidités particulièrement élevé pour la branche, comme en témoigne un ratio de solvabilité SST de 207%, Angelo Eggli est partisan d'une certaine retenue en matière de prix, estimant qu'une "tarification trop agressive à court terme aurait pour conséquence des majorations de primes d'autant plus élevées à moyen terme".

Interrogé sur le risque d'un affaiblissement de la solvabilité du groupe après la fusion prévue avec Atupri, qui présente un ratio SST sensiblement inférieur (160%), le CEO de Visana fait valoir que les deux sociétés resteront indépendantes sur le plan opérationnel et soumises de manière individuelle aux autorités de surveillance.

