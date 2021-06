Reprise contestée: Moncucco actionnaire majoritaire de la clinique Santa Chiara

Zurich (awp) - Clinica Luganese Moncucco serait de fait le nouveau propriétaire de la clinique privée Santa Chiara, alors même que les acheteurs éconduits - parmi lesquels le groupe Swiss Medical Network et le Réseau hospitalier cantonal - et une partie des actionnaires de l'entreprise rachetée contestent toujours les modalités de la transaction.

Selon le Caffè, Moncucco détient désormais 50-55% du capital-actions de la holding Fope, qui gère Santa Chiara, mais pas encore la "majorité qualifiée" de 66,6%, nécessaire pour changer les statuts de la société locarnaise.

Les parts rachetées représenteraient 80-85% de la trentaine de médecins-actionnaires, alors que seule une dizaine avait participé à l'assemblée du 14 mai dernier à l'issue de laquelle le rachat par Moncucco avait été annoncé, pouvait-on lire lundi sur le site du gratuit tessinois.

Confirmant détenir plus de la moitié du capital, le directeur général (CEO) de la partie acquéreuse, Mauro dell'Ambrogio, a indiqué au Caffè avoir été contacté l'hiver dernier par un groupe d'actionnaires de Santa Chiara, "nous avons défini avec eux le projet, et aujourd'hui l'acquisition de leurs parts".

Une pilule qui a de la peine à passer, au vu notamment des offres plus élevées soumises par les autres prétendants au rachat. En effet, l'offre retenue de 4 millions de francs suisses est sensiblement inférieure aux 8 et 10 millions posés sur la table respectivement par l'EOC et le groupe Swiss Medical Network, propriété de la holding cotée fribourgeoise Aevis Victoria.

La contestation a pris un tour juridique avec le recours devant la justice tessinoise de l'ex-président du conseil d'administration de Santa Chiara, Philippe Meyer, et de son ex-directrice Daniela Soldati, contre l'inscription de Mauro dell'Ambrogio comme nouveau président, en raison d'un possible conflit d'intérêts.

"Comment est-il possible que la vente ait été réalisée pour 4 millions de francs suisses, plutôt que 10 millions", et sans s'être accordé avec les médecins-actionnaires, s'est ému sur le portail tio.ch Fabio Rezzonico, directeur de Swiss Medical Ticino.

