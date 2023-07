Aevis Victoria SA, anciennement Aevis Holding SA, est une société holding basée en Suisse et active dans le secteur des services d'investissement. Elle investit dans les secteurs de la santé, des sciences de la vie, de l'hôtellerie et des styles de vie. Ses activités s'exercent dans quatre segments. Le segment Cliniques privées comprend Genolier Swiss Medical Network SA, un groupe de cliniques privées, la Clinique Spontini SAS, une clinique de chirurgie plastique, et IRJB Institut de Radiologie du Jura Bernois SA, qui propose des services de radiologie et des conseils en ophtalmologie, entre autres. Le segment Autres activités de santé et de bien-être comprend Nescens SA, qui exploite des centres de contrôle du vieillissement, et AS Ambulance Services SA, spécialisée dans le transport de patients, entre autres. Le segment Hôtels comprend Victoria-Jungfrau Collection AG, un groupe hôtelier. Le segment Revenu immobilier comprend, entre autres, Swiss Healthcare Properties AG, une société d'immobilier médical, et Patrimonium Healthcare Property Advisors AG.

Secteur Installations et services en soins de santé