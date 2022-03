TCS et Aevis Victoria créent le plus grand réseau d'ambulances national

Zurich (awp) - Le Touring Club Suisse (TCS) et le groupe Aevis Victoria ont annoncé lundi la création de TCS Swiss Ambulance Rescue, une société forte de plus de 160 collaborateurs, une quarantaine de véhicules et une dizaine de bases logistiques, qui opérera dans les cantons de Genève, Vaud, Zoug, Argovie et Zurich.

La collaboration entre les deux partenaires remonte à mars 2021, avec une prise de participation majoritaire par le TCS dans Swiss Ambulance Rescue Genève (SAR), née de la fusion en 2016 des sociétés Ambulances Odier et Ambulances Services, jusqu'alors détenue par Aevis Victoria.

Le réseau s'est élargi en mars 2022 avec l'acquisition du zougois Krankentransport Alpha Medic (KAM) et du vaudois Unité de Secours Régional (USR), donnant naissance au "plus grand acteur privé dans le secteur des secours d'urgence et du transport sanitaire en Suisse", selon les termes du communiqué.

Tous les collaborateurs devraient être maintenus dans leurs fonctions et la direction de chaque filiale rester inchangée, assure le TCS, indiquant dans la foulée son intention "d'élargir ce réseau national au service de la population".

Les modalités financières des différentes opérations, ainsi que le détail de la participation des partenaires, n'ont pas été divulgués.

