AEW UK REIT attend que les marchés se redressent après les pertes de l'année dernière

(Alliance News) - AEW UK REIT PLC a déclaré mercredi que sa valeur nette d'inventaire annuelle avait chuté parallèlement à un passage à une perte dans un climat macroéconomique et politique "tumultueux", mais s'est dit confiant de pouvoir tirer parti de son bilan positif une fois que le sentiment du marché se sera amélioré.

AEW UK REIT est une société d'investissement immobilier basée à Londres et spécialisée dans l'immobilier commercial régional au Royaume-Uni.

La société a déclaré que sa valeur liquidative au 31 mars était de 105,48 pence par action, en baisse par rapport à 120,63 pence à la même date l'année dernière. Le président Mark Burton a déclaré que la valeur nette d'inventaire avait de nouveau augmenté au cours du premier trimestre de l'exercice en cours, mais n'a pas fourni de chiffres.

L'action était en baisse de 2,2 % à 100,20 pence par action mercredi après-midi à Londres.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars, le rendement total de la valeur nette d'inventaire d'AEW UK REIT a été négatif de 5,8 %, ce que M. Burton a attribué à une baisse de la valeur de l'immobilier commercial au Royaume-Uni dans le cadre d'une "période tumultueuse sur la scène politique britannique et pour l'économie au sens large", à savoir le bref mandat de Liz Truss en tant que Premier ministre du Royaume-Uni. M. Burton a déclaré que le rendement négatif était "décevant", mais qu'il témoignait également de la nature défensive de la stratégie de la société.

La société a déclaré un dividende annuel total de 8,00 pence par action, inchangé par rapport à l'année précédente.

AEW UK REIT a enregistré une perte avant impôts de 11,3 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 46,7 millions de livres sterling l'année précédente. Ce résultat comprend une perte de 30,0 millions de livres sterling résultant des variations de la juste valeur des immeubles de placement, contre un gain de 32,3 millions de livres sterling l'année précédente.

Le bénéfice par action a également chuté, passant de 29,47 pence à 7,15 pence. Les liquidités au 31 mars s'élevaient à 14,3 millions de livres sterling, contre 6,8 millions de livres sterling à la même date en 2022. Dans le même temps, son portefeuille immobilier au 31 mars était évalué à 213,8 millions de livres sterling, en baisse par rapport à 240,2 millions de livres sterling, répartis dans les deux cas sur 36 propriétés.

AEW UK REIT a déclaré que ses actions ont terminé l'année avec une décote de 12,7 %, mais que cela était nettement mieux que la décote moyenne de 28,1 % observée dans le groupe de référence des REIT diversifiés du Royaume-Uni.

"Le gestionnaire d'investissement a continué à gérer activement le portefeuille d'AEWU au cours de l'année écoulée, surpassant l'indice de référence dans tous les secteurs et se négociant avec la décote la plus faible de tous les REITs diversifiés du Royaume-Uni", a commenté M. Burton. "Les initiatives réussies du gestionnaire en matière de gestion d'actifs et la cession opportune de cinq propriétés au cours de la période ont maximisé la valeur des actifs clés et ont cristallisé la croissance du capital, le produit de la vente étant réinvesti dans des propriétés plus attrayantes et à rendement plus élevé".

Il a ajouté : "Nous sommes heureux que la valeur liquidative par action ait augmenté au cours du dernier trimestre et nous sommes convaincus que les antécédents de la société en matière de surperformance, son positionnement solide et le paiement fiable d'un dividende annuel de huit pence au cours des sept dernières années consécutives lui permettront de tirer son épingle du jeu lorsque le marché se redressera."

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

