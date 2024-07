AEW UK REIT plc est une société d'investissement immobilier (REIT) à capital fixe basée au Royaume-Uni. Son objectif d'investissement est de fournir un rendement total attractif aux actionnaires en investissant principalement dans un portefeuille de petites propriétés commerciales au Royaume-Uni. Elle investit dans divers secteurs, tels que l'industrie, les entrepôts de vente au détail, la vente au détail standard, les solutions alternatives et les bureaux. Son portefeuille immobilier comprend Central Six Retail Park, Northgate House, Gresford Industrial Estate, Cambridge House, 40 Queen Square, Tanner Row, London East Leisure Park, Arrow Point Retail Park, Units 1001-1004, Sarus Court et Apollo Business Park. Le gestionnaire des investissements de la société est AEW UK Investment Management LLP.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial