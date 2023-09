(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

AEW UK REIT PLC - Fonds d'investissement immobilier basé à Londres pour l'immobilier commercial régional britannique - Nomme Robin Archibald au conseil d'administration à partir du 1er octobre. Il remplacera le président sortant Mark Burton lors de l'assemblée générale annuelle de 2024. La dernière assemblée générale annuelle de la société s'est tenue le 14 septembre. M. Archibald est l'ancien responsable du financement des entreprises et du courtage chez Winterflood Investment Trusts et a été président d'Albion Technology Venture Capital Trust. M. Archibald rejoint le conseil d'administration aux côtés de Liz Peace, qui entrera en fonction en tant qu'administrateur non exécutif le 1er octobre. Mme Peace a joué un rôle clé dans la création de QinetiQ PLC, société de technologie de défense basée à Farnborough, dans le Hampshire, en 2001. Elle a également été directrice générale de la British Property Federation, où elle a joué un rôle "important" dans la création de la structure des fonds d'investissement immobilier du Royaume-Uni.

Barkby Group PLC - investisseur dans l'immobilier routier et dans des sociétés de consommation et de sciences de la vie - note que sa filiale Cambridge Sleep Sciences accorde une licence mondiale de cinq ans à Mammoth International Ltd, lui permettant de fabriquer un matelas intelligent via la plateforme SleepEngine de CSS. En vertu du contrat, Mammoth versera à CSS une redevance de 75 GBP par matelas simple et de 150 GBP par matelas double qu'elle produira. Julian Stone, PDG de CSS, déclare : "Nous sommes ravis de travailler avec Mammoth et de l'aider à améliorer sa gamme de produits avec un nouveau matelas intelligent. Mammoth a de solides références, en particulier dans le domaine des matelas spécialisés pour la santé et le sport, et notre technologie est une extension naturelle de leur philosophie de conception." La société ajoute que CSS est en négociations avancées avec "plusieurs grands noms" sur plusieurs contrats de licence d'entreprise pluriannuels pour sa technologie SleepEngine.

Bivictrix Therapeutics PLC - société de biotechnologie spécialisée dans les thérapies anticancéreuses - Au premier semestre 2023, la perte avant impôts se réduit à 1,4 million de livres sterling, contre 1,6 million de livres sterling l'année précédente, la perte étant égale aux coûts d'exploitation pour les deux périodes. En ce qui concerne l'avenir, la directrice générale Tiffany Thorn déclare : "Je suis très encouragée par les progrès que nous avons réalisés pour préparer l'entreprise à l'avenir, grâce à des avancées notables vers la mise en clinique de notre principal actif, BVX001, et à l'élargissement de nos capacités internes et de notre savoir-faire." Après que le BVX001 a reçu un brevet aux États-Unis pour une protection étendue jusqu'en 2039, la société espère obtenir un autre brevet au Japon dans les prochaines semaines.

Eurasia Mining PLC - Société d'exploration minière et minérale basée à Londres, anciennement axée sur la Russie - La perte avant impôts pour les six mois allant jusqu'au 30 juin se creuse pour atteindre 7,4 millions de livres sterling, contre 7,2 millions de livres sterling l'année précédente, la perte classée comme "autre" augmentant de 2,8 millions de livres sterling à 6,4 millions de livres sterling. La société note que le premier semestre 2023 a été principalement consacré à la vente de ses actifs russes. Le président Christian Schaffalitzky déclare : "Nous reconnaissons que, en ce qui concerne la vente potentielle d'actifs, le fait que nous ne puissions pas communiquer plus en détail sur les contreparties spécifiques, la nature de nos discussions et les processus en cours peut être une source de frustration pour les actionnaires. Cette situation reflète le régime réglementaire et les nombreux accords de confidentialité qui régissent cette activité. Cependant, bien qu'il n'y ait aucune garantie, tous les membres du conseil d'administration d'Eurasia se sont engagés à contribuer à la réussite de ce processus, et nous sommes impatients de fournir à nos actionnaires des mises à jour supplémentaires le cas échéant".

Goldstone Resources Ltd - Producteur et explorateur d'or axé sur le Ghana - prévoit de publier les résultats de 2022 dans les 2 à 3 semaines à venir, le processus d'audit ayant pris plus de temps que prévu, Moore Stephens Audit & Assurance Jersey Ltd ayant besoin de temps pour intégrer la société et sa filiale ghanéenne. Moore Stephens est l'auditeur de Goldstone depuis le mois de juin. Par ailleurs, Goldstone indique qu'elle est en pourparlers avec Asia Investment Management Services Ltd pour rechercher une extension appropriée de sa facilité de prêt garantie pour l'or, qui doit arriver à échéance le 30 septembre. En ce qui concerne les résultats du premier semestre 2023, qui doivent être publiés à la fin du mois, la société prévoit de les publier peu après ceux de 2022.

Oberon Investments Group PLC - groupe de gestion d'investissements, de planification patrimoniale et de courtage d'entreprise - Levée de fonds de 2,5 millions de livres sterling par le biais d'un placement conditionnel de 69,4 millions d'actions à 3,6 pence chacune. Le produit sera utilisé pour soutenir l'expansion des principales divisions de la société et la nomination prévue de nouvelles équipes génératrices de revenus pour accélérer la croissance dans l'ensemble d'Oberon. Le placement des actions est subordonné à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle de jeudi. En ce qui concerne l'avenir, le PDG Simon McGivern déclare : "Oberon prévoit une croissance considérable en 2023 et au-delà, qui sera soutenue par ce placement. Nous accueillons chaleureusement nos nouveaux investisseurs institutionnels, ainsi que le soutien continu de notre base d'investisseurs existante." En outre, la société annonce une offre au détail pour lever jusqu'à 500 000 GBP via la Winterflood Retail Access Platform, par l'émission de 13,9 millions d'actions à 3,6 pence chacune.

