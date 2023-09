(Alliance News) - AEW UK REIT PLC a déclaré vendredi qu'elle était sur le point d'atteindre son plein déploiement, après avoir finalisé l'achat d'un actif en pleine propriété à usage mixte dans le centre ville de Bath.

Le fonds d'investissement immobilier basé à Londres pour l'immobilier commercial régional britannique a acheté l'actif de Bath pour 11,5 millions de livres sterling, reflétant un rendement initial net de 8,0 % et une valeur en capital de 223 livres sterling par pied carré.

Elle dispose désormais d'environ 3 millions de livres sterling de liquidités à investir.

L'immeuble de Bath dispose d'un site insulaire en pleine propriété et est situé à proximité immédiate du centre commercial South Gate, qui fait partie de l'offre commerciale de base de la ville. La gare ferroviaire de Bath Spa se trouve à moins de cinq minutes de marche de la propriété, et d'autres attractions touristiques clés telles que la cathédrale de Bath, les thermes romains et le pont Pulteney se trouvent à une courte distance.

"Nous sommes heureux d'avoir acheté cet actif à usage mixte très bien situé à un taux de rendement au premier jour qui sera relutif pour les bénéfices de la société et qui rapproche le REIT de son déploiement complet, avec seulement 3 millions de livres sterling restant à investir. La conclusion de l'acquisition poursuit le réinvestissement stratégique du capital généré par les ventes récentes dans des actifs à rendement plus élevé situés dans des zones urbaines centrales", a déclaré Laura Elkin, gestionnaire de portefeuille.

Les actions d'AEW UK REIT s'échangeaient 0,2 % de plus à 98,80 pence chacune à Londres vendredi matin.

