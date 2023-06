(Alliance News) - AEW UK REIT PLC a déclaré lundi avoir conclu la vente de deux actifs industriels à Bradford et à Leeds pour un montant total de 16,1 millions de livres sterling.

Le fonds d'investissement immobilier basé à Londres, qui se concentre sur l'immobilier commercial régional au Royaume-Uni, a déclaré que la vente d'Euroway Trading Estate à Bradford et de Lockwood Court à Leeds reflétait un rendement initial net mixte de 6,2 % et une prime moyenne pondérée de 31 % par rapport au prix d'acquisition.

Individuellement, Euroway a été vendu pour 6,5 millions de livres sterling, ce qui correspond à un rendement initial net de 6,8 %, tandis que Lockwood a été vendu pour 9,7 millions de livres sterling, ce qui correspond à un rendement initial net de 5,9 %.

AEW UK a déclaré que les deux ventes réalisent des bénéfices significatifs pour les actionnaires. Les prix de vente d'Euroway et de Lockwood dépassent de 17 % et de 9,7 % leur évaluation la plus récente avant l'offre, et de 30,3 % et de 31,8 % leur prix d'acquisition.

Le réinvestissement du produit de la vente dans des actifs de pipeline à rendement comparativement plus élevé sera relutif pour les bénéfices d'AEW UK, a déclaré la société.

Euroway a été acquis en novembre 2016 pour un montant de 5,0 millions de livres sterling, ce qui représente un rendement net de 8,1 %, a déclaré AEW UK, tandis que Lockwood Court a été acquis en février 2019 pour un montant de 7,3 millions de livres sterling, ce qui représente un rendement net de 7,7 %.

AEW UK a déclaré que la propriété Euroway a bénéficié d'un nouveau terme de huit ans certain à Advanced Supply Chain (BFD) Ltd lors de l'acquisition, tandis qu'en décembre 2019, la société a effectué une révision du loyer qui a entraîné une augmentation annuelle de 9,1% du loyer.

Elle a ajouté que Lockwood Court a été acquis avec le bénéfice d'un nouveau bail de 10 ans à LWS (Yorkshire) Ltd, garanti par Harrogate Spring Water Ltd. En décembre 2019, AEW UK a ensuite obtenu un nouveau bail de 10 ans avec Harrogate Spring Water, suite à la mise en liquidation de LWS.

" Euroway Trading Estate et Lockwood Court ont tous deux enregistré de bonnes performances, offrant de solides rendements aux actionnaires depuis leur acquisition ", a déclaré Laura Elkin, gestionnaire du portefeuille.

"La création de valeur grâce aux bonnes performances des marchés industriels du Yorkshire, associée à nos initiatives réussies de gestion des actifs, nous a permis de cristalliser la croissance du capital et de réinvestir le produit de la vente dans des opportunités à plus haut rendement. C'est pourquoi nous prévoyons de faire d'autres annonces d'achat dans les mois à venir".

Les actions d'AEW UK étaient en hausse de 3,0 % à 95,90 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

