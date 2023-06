Halfords en hausse malgré une chute de 55% des bénéfices

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principales hausses et baisses parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce mercredi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Halfords PLC, en hausse de 5,4% à 10,3 pence, fourchette de 12 mois 123,9p-227p. Le détaillant de produits pour l'automobile et le cyclisme déclare que le chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 mars a augmenté de 15% pour atteindre 1,59 milliard de livres sterling, contre 1,38 milliard de livres sterling. Toutefois, le bénéfice avant impôt chute de 55 %, passant de 96,6 millions de livres sterling à 43,5 millions de livres sterling. La société déclare un dividende final de 7,0 pence par action, contre 6 pence l'année précédente. Le dividende annuel total s'élève à 10 pence par action, soit une augmentation de 11 % par rapport aux 9 pence de l'année précédente. Pour l'avenir, l'entreprise prévoit une croissance des bénéfices d'une année sur l'autre pour l'exercice 2024 et se sent à l'aise avec le consensus actuel des analystes qui prévoit un bénéfice avant impôt sous-jacent de 53,3 millions de livres sterling.

Alfa Financial Software Holdings PLC, en hausse de 5,0% à 198p, fourchette de 12 mois 116,71p-208p. Le principal actionnaire de la société apporte son soutien à EQT AB, qui envisage une offre pour le développeur de logiciels axé sur le secteur du financement d'actifs. La société suédoise de capital-investissement EQT déclare avoir conclu un engagement irrévocable avec CHP Software & Consulting Ltd, contrôlée par Andrew Page, fondateur et président d'Alfa Financial. CHP détient près de 60 % des parts d'Alfa Financial. Bien qu'elle n'ait pas encore fait d'offre ferme pour Alfa Financial, EQT a proposé d'acquérir la société au prix de 208 pence par action. Cela valoriserait l'entreprise à environ 614,4 millions de livres sterling.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

AEW UK REIT PLC, baisse de 2,5% à 99,89 pence, fourchette de 12 mois 83,77 pence-121 pence. Le fonds d'investissement immobilier régional britannique axé sur l'immobilier commercial indique que sa valeur nette d'inventaire par action a chuté à 105,48 pence à la fin du mois de mars, contre 120,63 pence un an plus tôt. La société a enregistré une perte avant impôts de 11,3 millions de livres sterling, contre 46,7 millions de livres sterling un an plus tôt. "Nous sommes heureux que la valeur nette d'inventaire par action ait augmenté au cours du dernier trimestre et nous sommes convaincus que les antécédents de la société en matière de surperformance, de positionnement solide et de paiement fiable d'un dividende annuel de huit pence au cours des sept dernières années consécutives lui permettront de tirer son épingle du jeu une fois que le marché se sera redressé", a déclaré Mark Burton, président du conseil d'administration.

