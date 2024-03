AEye, Inc. est un fournisseur de systèmes lidar actifs pour l'autonomie des véhicules, les systèmes avancés d'aide à la conduite et les applications de vision robotique. Sa plateforme de détection intelligente 4Sight, définissable par logiciel, combine un lidar actif à semi-conducteurs, une caméra haute dimension à faible luminosité fusionnée (en option) et une intelligence artificielle déterministe intégrée pour capturer des informations intelligentes. La plateforme de détection intelligente 4Sight permet l'intégration de divers types de capteurs, notamment des caméras, des lidars et des radars. Les produits 4Sight sont développés sur ce cadre et intègrent à la fois des caméras et des capteurs lidar. La plateforme de détection intelligente 4Sight comprend 4Sight at Design, Triggered 4Sight, Responsive 4Sight et Predictive 4Sight. 4Sight at Design permet aux clients de créer un modèle de balayage unique et déterministe afin de fournir des informations optimales pour tout cas d'utilisation spécifique. 4Sight s'appuie sur une architecture commune pour créer des produits spécifiques à une application sur les marchés de l'automobile et de l'industrie.

Secteur Equipements et pièces électroniques