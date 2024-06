AFC Energy plc se consacre au développement de technologies et d'équipements pour les piles à combustible et le traitement des combustibles. L'entreprise propose une gamme flexible de piles à combustible à hydrogène et de technologies de conversion de l'hydrogène en carburant pour les organisations qui ont besoin d'une alimentation hors réseau abordable, flexible et propre, notamment dans les secteurs de la construction, de la recharge des véhicules électriques, de l'expédition et des centres de données. Ses produits technologiques comprennent la H-Power Tower - la série S de piles à combustible à l'intérieur et la série L de générateurs de piles à combustible. Ses produits technologiques en cours de développement comprennent le générateur H-Power - pile à combustible de la série S à l'intérieur, le générateur H-Power - pile à combustible de la série S+ à l'intérieur, le craqueur d'ammoniac - solution de transformation de l'ammoniac en hydrogène et la tour de combustible au méthanol - solution de transformation du méthanol en hydrogène. Elle propose une gamme de solutions d'assistance optionnelles pour accompagner ses produits. Elle développe des piles à combustible et des technologies connexes pour des applications industrielles. Elle se concentre sur des secteurs tels que la marine, la construction, les centres de données, les événements en plein air, la recharge des véhicules électriques et le rail.