(Alliance News) - AFC Energy PLC a déclaré lundi avoir conclu un accord de distribution exclusif avec le vendeur saoudien Tamgo pour ses générateurs à hydrogène "H-Power".

Le fournisseur de technologie de générateurs à hydrogène basé dans le Surrey, en Angleterre, a déclaré que Tamgo commercialisera et vendra ou louera les générateurs à zéro émission pour les climats industriels et d'alimentation hors réseau en Arabie saoudite, ainsi que dans 16 pays voisins, y compris les EAU et le Qatar.

"Nous sommes ravis que Tamgo représente nos plateformes de générateurs H-Power sur le marché saoudien et les marchés voisins, à un moment où l'on prévoit une augmentation significative de l'énergie durable et temporaire", a commenté le directeur général Adam Bond.

L'accord, a-t-il ajouté, "reflète notre vision commune de devenir le plus grand distributeur de générateurs à pile à hydrogène dans les régions de l'Arabie saoudite et du [Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord]".

Tamgo, nom commercial du fournisseur d'équipements Machinery Group LLC, basé à Djeddah, est un fournisseur agréé pour de nombreux projets d'infrastructure et d'exploitation minière à grande échelle et "méga" en Arabie saoudite, a noté AFC. Sa société mère, Zahid Group, fournit des capacités de fabrication à diverses entreprises, dont les camions de la marque Renault SA.

AFC a indiqué que les droits de distribution exclusifs de Tamgo intègrent ses technologies de piles à combustible, y compris des générateurs de marque allant de 10 à 200 kilowatts. Tango fournira des services de maintenance et d'assistance sur le terrain.

En avril 2021, AFC a signé un protocole d'accord avec Altaaqa Alternative Solutions, une autre société du groupe Zahid, dans le but d'établir une concession exclusive pour distribuer ses systèmes de piles à combustible en Arabie saoudite et dans la région MENA. AFC a déclaré lundi que son accord avec Tamgo remplaçait et s'appuyait sur ce précédent accord.

Le directeur général de Tamgo, Rami Elayan, a déclaré que l'entreprise était "ravie" de l'accord, ajoutant : "Cette étape importante signifie que nous continuons à travailler avec Tamgo : "Cette étape importante représente une évolution continue de la collaboration initiée avec AFC Energy en 2021, et renforcera la capacité de Tamgo à fournir des solutions d'électricité respectueuses de l'environnement à ses clients.

"Avec cet accord, nous sommes convaincus que nos efforts combinés permettront d'établir une présence de premier plan sur le marché saoudien et le marché régional plus large des générateurs à pile à hydrogène."

Les actions d'AFC Energy ont augmenté de 6,0 % à 16,16 pence à Londres lundi.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

