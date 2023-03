AFC Energy en hausse après le lancement d'une nouvelle plate-forme technologique pour le craquage d'ammoniac

(Alliance News) - AFC Energy PLC a annoncé jeudi le lancement de sa nouvelle plate-forme technologique avancée de craquage d'ammoniac, une solution de production d'hydrogène qui vise à "libérer la valeur" de l'ammoniac en tant que combustible porteur d'hydrogène.

AFC Energy est un fournisseur de technologies de production d'énergie à partir d'hydrogène. Elle est basée dans le Surrey, en Angleterre. Les actions de la société étaient en hausse de 5,1 % à 21,03 pence jeudi matin à Londres.

La nouvelle technologie modulaire et évolutive de craquage de l'ammoniac d'AFC Energy favorisera la production décentralisée d'hydrogène à faible coût, a expliqué la société, ce qui lui permettra d'utiliser la technologie des piles à combustible dans les régions où le stockage et le transport de l'hydrogène font défaut.

Le craqueur créera également de nouvelles opportunités commerciales en tant que produit autonome capable de produire de l'hydrogène de manière stationnaire et modulaire tout au long de la chaîne de valeur mondiale de l'hydrogène, a ajouté AFC Energy.

Ce lancement fait suite à des essais approfondis de validation du réacteur de craquage au cours des deux dernières années, qui se sont achevés en mars dans les installations d'essai de l'entreprise au Royaume-Uni.

Des prototypes de systèmes de craquage modulaires plus importants sont attendus dans les douze mois, et les premiers déploiements commerciaux sont prévus pour 2025.

AFC Energy a déclaré que son craqueur d'ammoniac est complémentaire de sa plateforme de piles à combustible existante et qu'il favorise la vente de systèmes de piles à combustible sur les marchés où la logistique d'approvisionnement en hydrogène peut s'avérer difficile.

AFC Energy a fait part de son intérêt pour les services publics européens, les producteurs d'ammoniac vert et bleu, les armateurs et les fabricants d'installations et d'équipements lourds. Elle étudie des partenariats commerciaux à court terme.

Le directeur général, Adam Bond, a déclaré : "L'ammoniac propre est le moyen privilégié pour produire de l'électricité : "L'ammoniac propre est un moyen privilégié de transporter l'hydrogène vers les utilisateurs finaux, en particulier en Europe et en Asie. Avec le lancement de cette technologie aujourd'hui, AFC Energy cible ces marchés clés pour permettre une adoption plus rapide et plus large de l'hydrogène là où les problèmes de stockage et de transport pourraient autrement poser des défis à court terme.

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

