(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mardi et non rapportés séparément par Alliance News :

RiverFort Global Opportunities PLC - fonds d'investissement - La valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre est de 0,68 pence, contre 1,35 pence l'année précédente. La prime de la valeur nette d'inventaire par rapport au prix de l'action tombe de 82% à 74%. La perte avant impôts se creuse, passant de 866 430 GBP à 5,3 millions GBP. Says 2023 a clairement été une année difficile en termes de performance d'investissement compte tenu des événements qui se sont produits au sein de son portefeuille d'investissement, mais la société est maintenant très bien positionnée, avec un solde de trésorerie important et des actifs cotés, pour s'engager dans une nouvelle direction qui, nous en sommes convaincus, sera bénéfique pour toutes les parties prenantes. "Nous progressons activement dans l'acquisition des actifs commerciaux de S-Ventures et fournirons des informations supplémentaires aux actionnaires en temps voulu", ajoute la société.

Hydrogen Utopia International PLC - Société basée à Londres, spécialisée dans la conversion des déchets plastiques en hydrogène et autres carburants sans carbone - La filiale Alister Future Technologies (AFT) Ltd devrait bénéficier d'une subvention d'un montant maximum de 300 000 euros dans le cadre du programme de subventions communautaires et d'entreprises du Fonds de transition juste de l'UE, cofinancé par le gouvernement irlandais et l'Union européenne. L'objectif de cette subvention est de financer la phase pilote d'une installation de transformation des déchets plastiques en hydrogène. Aleksandra Binkowska, directrice générale, commente : "Je suis ravie de voir l'Union européenne reconnaître le potentiel de notre technologie de transformation des déchets plastiques en hydrogène. Des années de travail acharné portent leurs fruits et ma vision de l'Union européenne soutenant le développement de notre technologie se rapproche de la réalité - leur soutien à notre projet est une étape importante".

AFC Energy PLC - fournisseur de technologies de production d'énergie à partir d'hydrogène basé à Cranleigh, en Angleterre - annonce qu'il a livré avec succès son générateur H-Power de 200 kilowatts, le plus puissant à ce jour, utilisant sa technologie de piles à combustible à refroidissement liquide de la série S+, marquant ainsi une étape importante. AFC Energy fait ainsi son entrée dans la catégorie des générateurs de forte puissance, en s'appuyant sur son offre de pointe dans la catégorie des générateurs de faible à moyenne puissance. Le générateur s'appuie sur le temps de réponse rapide et la capacité de suivi de charge d'AFC Energy, actuellement mis en œuvre dans sa technologie de pile à combustible refroidie par air de la série S. AFC estime qu'il pourrait servir de catalyseur pour entrer dans les applications de classe de puissance élevée, notamment la recharge des véhicules électriques, la construction, le secteur maritime et les centres de données.

PipeHawk PLC - Fournisseur de technologies pour les autoroutes et les industries automobile, ferroviaire et aérospatiale, basé dans le Hampshire (Angleterre) - Fait le point sur le partenariat entre sa filiale Thomson Engineering Design Ltd et Unipart Rail Ltd. TED s'attend à ce que les recettes, dans le cadre d'un protocole d'accord avec Unipart, s'élèvent à 500 000 livres sterling pour l'année se terminant le 30 juin, contre 30 000 livres sterling l'année précédente. Elle note que 250 000 GBP de recettes supplémentaires ont déjà été réservées pour l'année se terminant le 30 juin 2025. Le président Gordon Watt déclare : "Nous espérons que le partenariat de TED avec Unipart Rail fournira un canal solide pour la croissance en termes de revenus et de rentabilité en dehors des flux de travail traditionnels de TED, qui historiquement ont principalement été des commandes britanniques".

Xtract Resources PLC - Société minière centrée sur l'Australie et la Zambie - Annonce les résultats d'une deuxième phase d'examen des options de préconcentration pour le projet Bushranger en Australie, préparée par Altrius Consulting Pty. L'étude d'Altrius conclut que si la minéralisation de Racecourse n'est pas considérée comme susceptible d'être améliorée par le tri de minerai Tomra, d'autres méthodes de tri/pré-concentration du minerai peuvent être plus appropriées. Altrius recommande de poursuivre les essais de pré-criblage, de séparation par gravité et de flottation des particules grossières. Des tests sont actuellement entrepris par ALS à Perth sur le pré-criblage et la séparation en milieu dense. Xtract Resources fournira une mise à jour des résultats initiaux qui sont attendus avant la fin du troisième trimestre de cette année.

Galantas Gold Corp - société minière en Irlande du Nord et en Écosse - annonce l'achèvement réussi de son programme d'arrêt d'essai à la mine d'or de Cavanacaw en Irlande du Nord. Mario Stifano, directeur général, déclare : "L'essai a permis de mieux comprendre le processus de développement de la mine et nous a aidés à conclure que la mine Cavanacaw peut être exploitée avec succès, en utilisant une méthode d'exploitation par longs trous et par remblayage. L'essai d'abattage a fourni suffisamment d'informations pour que nous soyons très confiants quant à la réussite d'un programme d'abattage à l'avenir.

Dit que les recettes provisoires provenant des ventes de concentré ont totalisé 1,1 million USD en 2023 et 207 000 USD au premier trimestre 2024. Le produit net est compensé par les actifs de développement, jusqu'à ce que la mine commence à produire commercialement.

First Class Metals PLC - Société de Blackburn, Angleterre, spécialisée dans la découverte de métaux et présente dans le nord de l'Ontario - À Sunbeam, on planifie l'examen et l'échantillonnage de la carotte Nuinsco. Par ailleurs, la société demande à Prospectair d'entreprendre un levé magnétique à haute résolution du bloc de propriété Kerrs Gold. En outre, il est prévu d'entreprendre un programme de décapage sur la tendance Dead Otter, North Hemlo. Marc Sale, directeur général, déclare : "L'examen de la carotte de la propriété Sunbeam, le levé géophysique sur Kerrs et la préparation des travaux à Dead Otter annoncent une saison de terrain passionnante pour First Class".

Investment Evolution Credit PLC - Société de services financiers cotée à l'AQSE et spécialisée dans les prêts à la consommation en ligne - Annonce une mise à jour de la stratégie commerciale et un changement de direction. Elle prévoit de nommer un nouveau directeur non exécutif pour les finances et la conformité, en plus de son directeur non exécutif actuel, d'ici la fin du mois de juillet. Cette décision intervient alors que Sam Prasad démissionne de son poste de directeur et de chef des finances/chef des opérations, avec effet au 31 juillet. IEC indique que son objectif à court terme sera de maximiser les prêts aux États-Unis dans les États à plus forte marge que sont la Géorgie, la Californie et le Nevada, jusqu'à ce que les prêts puissent éventuellement commencer au Royaume-Uni, sous réserve de l'autorisation de l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FCA). Elle étudie également les possibilités de générer des flux de revenus supplémentaires en élargissant sa portée par le biais de nouveaux partenariats et en concédant des licences sur sa propriété intellectuelle. En outre, IEC met fin à son accord de mise en œuvre en Espagne avec Spain Co.

ITV PLC - Télédiffuseur et producteur de contenu basé à Londres - déclare que 316,2 millions d'euros de valeur nominale totale de billets ont été valablement présentés pour achat dans le cadre de l'offre publique d'achat. ITV prévoit de fixer le montant final de l'acceptation à environ 240 millions d'euros en valeur nominale totale des obligations. Au début du mois de juin, ITV a annoncé une offre publique d'achat en numéraire pour ses obligations à 1,375 % d'un montant de 600 millions de GBP arrivant à échéance le 26 septembre 2026.

