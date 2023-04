La perte annuelle d'AFC Energy se creuse mais les revenus différés augmentent

AFC Energy PLC - fournisseur de technologies de production d'énergie à partir d'hydrogène basé dans le Surrey, en Angleterre - annonce une perte avant impôts de 19,5 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 31 octobre 2022, contre 10,4 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires généré par les contrats avec les clients s'est élevé à 582 000 GBP, en légère baisse par rapport aux 592 000 GBP de l'année précédente, tandis que la perte de base par action s'est élevée à 2,24 pence, contre 1,33 pence l'année précédente. Les recettes supplémentaires et les recettes différées passent de 600 000 GBP à 2,2 millions GBP. La société s'attend à une augmentation des revenus provenant de la location de systèmes et de la vente d'hydrogène, avec une réserve de déploiements déjà contractés et une réserve croissante de locations potentielles de tours H-Power. Elle souligne l'intérêt croissant des entreprises nouvelles et existantes pour les nouveaux déploiements de générateurs de la série S de H-Power. Dit que l'accent à court terme reste sur le secteur de la construction, d'abord par le biais de la location de systèmes avant de passer à la vente aux entreprises de location d'équipements.

Cours actuel de l'action : 20,60 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 41

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

