(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

NewRiver REIT PLC - Société d'investissement immobilier basée à Londres - Pour le trimestre clos le 30 juin, note la poursuite de "l'excellente performance opérationnelle" de l'année dernière. Souligne l'achèvement de la location de 177.300 pieds carrés, avec des transactions à long terme en hausse de 14% par rapport au loyer précédent et en ligne avec la valeur locative estimée. La position de trésorerie a augmenté pour atteindre 137 millions de livres sterling au cours de la période, ce qui, selon NewRiver, a été stimulé par un recyclage rentable des capitaux. En juin, la société a achevé la cession du Kittybrewster Retail Park à Aberdeen et des Glendoe et Telford Retail Parks à Inverness, les dernières propriétés de la Napier Joint Venture, pour un montant de 62,6 millions de livres sterling. Cela porte le total des recettes de vente de Napier à 76,0 millions de livres sterling, soit 26 % de plus que le prix payé lorsque NewRiver a acquis le portefeuille en juin 2019.

Bens Creek Group PLC - Propriétaire londonien d'une mine de charbon métallurgique dans l'État américain de Virginie-Occidentale - Conclut un accord non exclusif de marketing et de services de vente avec Avani Resources Pte Ltd, négociant en matières premières constitué en société à Singapour et principal actionnaire de l'entreprise. Avani détient 30 % de Bens Creek. Selon les termes de l'accord, Avani commercialisera le charbon produit par Bens Creek. Jusqu'à présent, Bens Creek a réalisé toutes ses ventes de charbon par l'intermédiaire d'Integrity Coal Sales Inc. Selon le nouvel accord, Avani fera des offres à des conditions similaires à celles d'Integrity. Elle conclura un accord de vente distinct pour la vente et l'achat de chaque parcelle de charbon. Adam Wilson, président-directeur général, déclare : "L'arrivée d'Avani, qui apporte une grande expertise du sous-continent (en particulier de l'Inde, qui est en passe de devenir le plus grand marché du monde), nous apportera à la fois de la concurrence pour notre produit et augmentera considérablement la visibilité du charbon de Bens Creek sur notre marché cible".

Wilmington PLC - Fournisseur londonien d'informations et de formations sur la gouvernance, le risque et la conformité - Pour l'exercice clos le 30 juin, la société prévoit une croissance organique des recettes de 9 %, avec des recettes de l'ordre de 123,5 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires récurrent a augmenté de 7% grâce à des taux de fidélisation élevés. Le bénéfice d'exploitation avant impôt ajusté devrait s'élever à 24,1 millions de livres sterling, soit une hausse de 30 % par rapport à l'année précédente, et le bénéfice avant impôt ajusté à 24,3 millions de livres sterling, soit une hausse de 18 % par rapport aux 20,7 millions de livres sterling, devrait être supérieur aux attentes. La société prévoit de publier ses résultats de fin d'année le 25 septembre. Mark Milner, PDG, déclare : "Au cours des deux dernières années, l'entreprise a connu une croissance solide de son envergure et de sa portée internationales, ce qui s'est traduit par une augmentation de nos bénéfices au cours de chaque trimestre".

AFC Energy PLC - Fournisseur de technologies de production d'énergie à partir d'hydrogène basé dans le Surrey (Angleterre) - Obtention d'une subvention pouvant aller jusqu'à 4,8 millions de livres sterling dans le cadre du programme de remplacement du diesel rouge du gouvernement britannique. En tant que chef de file du consortium, AFC Energy pourra récupérer jusqu'à 4,3 millions de GBP sur les 4,8 millions de GBP accordés au total, sur la base d'un financement de contrepartie. Le programme est axé sur les secteurs de la construction, de l'exploitation minière et des carrières et fournira jusqu'à 40 millions de livres sterling de financement de contrepartie. Selon AFC, la subvention l'aidera à accélérer le développement et la commercialisation de sa prochaine génération de générateurs à hydrogène à grande échelle. Les partenaires du consortium sont Brett Aggregates, qui fait partie de Brett Group Ltd, et Energy Solutions Ltd, un fournisseur britannique de solutions de stockage d'énergie et de batteries hybrides.

Graft Polymer (UK) PLC - Société londonienne spécialisée dans le développement et la production de modifications de polymères, de compléments biologiques et de systèmes d'administration de nanomédicaments - Signature d'un accord de distribution avec le distributeur américain de produits pour animaux de compagnie, Inter-Technologies Inc. L'accord porte spécifiquement sur la distribution de ses produits GraftBio, des systèmes d'administration de médicaments par nano-émulsification. Il s'agit d'une première étape dans le développement de son exposition au marché américain. Victor Bolduev, PDG de la société, a déclaré : "Il s'agit d'une opportunité importante pour la société et d'une preuve de notre capacité à forger des partenariats solides avec des opérateurs de premier plan sur de nouveaux marchés, ouvrant ainsi de nouveaux canaux de croissance. Nous sommes enthousiasmés par le potentiel de développement du secteur vétérinaire aux États-Unis et nous sommes entièrement d'accord avec Inter-Technologies In. pour jouer un rôle essentiel en contribuant au bien-être des animaux de compagnie grâce à notre technologie leader sur le marché et à nos produits uniques".

Technology Minerals PLC - société londonienne d'extraction et de recyclage de métaux pour batteries - déclare que l'entreprise de recyclage de batteries qu'elle détient à 48 %, Recyclus Group Ltd, a reçu le statut de brevet en instance de l'Office européen des brevets pour son procédé de désulfuration de la pâte de plomb. Elle ajoute que ce procédé a été mis au point dans son installation de recyclage de Tipton, dans les West Midlands. La prochaine étape sera la réception du rapport de recherche internationale. Le président Robin Brundle déclare : "Nous sommes ravis des résultats générés par notre nouvelle approche innovante du processus de désulfuration de la pâte de plomb, que nous avons développée avec succès pour apporter des améliorations à nos clients finaux, à la fois en termes de coûts de traitement et de réduction des niveaux de déchets gazeux dangereux, ce qui, en fin de compte, soutient la poussée mondiale vers NetZero".

Zephyr Energy PLC - Société d'exploration et d'exploitation pétrolière et gazière basée à Londres et axée sur les montagnes Rocheuses aux États-Unis - déclare que le projet Paradox est désormais constitué d'une participation directe de 100 % sur une position élargie de 45 000 acres, avec un réseau de pipelines nouvellement acquis et des actifs d'infrastructure connexes désormais sous son contrôle. La société a également enregistré ses premières réserves prouvées, ainsi qu'une importante base de ressources éventuelles. En outre, pour l'exercice clos le 31 décembre, la société constate une croissance du portefeuille d'actifs non exploités, ce qui se traduit par des recettes de 41,1 millions USD, soit une multiplication par près de sept des recettes par rapport à l'exercice précédent.

