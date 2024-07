Afentra plc est une société pétrolière et gazière en amont basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur les opportunités en Afrique. Elle détient une participation non exploitée de 30 % dans le bloc de production 3/05 et une participation non exploitée de 21,33 % dans le bloc de développement adjacent 3/05A, ainsi qu'une participation non exploitée de 40 % dans le bloc d'exploration 23, tous situés au large de l'Angola, dans le bassin inférieur du Congo. La société détient également une participation dans le bloc Odewayne au large du sud-ouest du Somaliland. Elle détient également une participation de 40 % dans le bloc d'exploration et d'évaluation 23, situé dans le bassin de Kwanza. Le bloc 3/05 est situé dans le bassin inférieur du Congo. Le bloc 3/05A, qui est adjacent au bloc 3/05, contient les découvertes non développées Punja, Caco et Gazela, dont les ressources en place sont estimées à 0,3 milliard de barils. Le bloc 23 est un bloc d'exploration et d'évaluation de 5 000 kilomètres carrés situé dans le bassin de Kwanza à des profondeurs d'eau de 600 à 1 600 mètres et possède un système pétrolier fonctionnel.