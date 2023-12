Afentra plc est une société pétrolière et gazière en amont basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans l'exploration, le développement et la production de pétrole et de gaz commercial. Elle opère dans le segment Afrique. L'activité principale de la société consiste à identifier et à faire progresser les cibles d'acquisition conformément à la stratégie déclarée et à l'exploration du pétrole et du gaz, avec l'Afrique comme objectif géographique. Les actifs de la société comprennent le bloc 3/05, le bloc 3/05A, le bloc 23 et le bloc Odewayne. Le bloc 3/05 est situé dans le bassin inférieur du Congo et se compose de huit champs producteurs matures. Le bloc 3/05A est situé à côté du bloc 3/05, contient les découvertes non développées Punja, Caco et Gazela, avec une ressource en place estimée à 0,3 milliard de barils. Le bloc 23 est un bloc d'exploration et d'évaluation d'environ 5 000 kilomètres carrés (km2) situé dans le bassin de Kwanza à des profondeurs d'eau de 600 à 1 600 mètres. Le bloc Odewayne couvre environ 22 840 km2, qui est situé au Somaliland.