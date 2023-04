Eqtec conclut un accord ; Fulcrum achète 42 concessions minières

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Afentra PLC - société d'énergie centrée sur l'Afrique - note l'approbation du régulateur et des membres du groupe de contractants pour son projet d'acquisition d'actifs pétroliers au large de l'Angola auprès de Sonangol Pesquisa e Produco SA. L'achat des blocs 3/05 et 23 à Sonangol a été annoncé pour la première fois en avril de l'année dernière. "Nous sommes impatients d'être informés des paiements finaux qui devraient avoir lieu au début du mois de mai", a déclaré Afentra.

----------

Ascent Resources PLC - société d'énergie et de ressources naturelles axée sur l'Amérique latine et l'Europe - note que sa filiale Ascent Slovenia Ltd a reçu un paiement net en espèces de 288 689 euros, suite à un accord de règlement conclu le 4 avril. A l'époque, Ascent avait déclaré qu'elle avait accepté de régler une partie de sa demande de reconnaissance de revenus contre Geoenergo, et de régler son différend avec le fournisseur de services de la coentreprise Petrol Geo.

----------

Eqtec PLC - Société de gazéification basée à Cork, en Irlande, spécialisée dans la transformation des déchets en énergie durable - Conclut un accord-cadre de collaboration avec Poseidon LNG Hub Srl, une société sœur du développeur de projets de technologie énergétique Belleli Group. Poseidon a identifié et sélectionné quatre sites initiaux potentiels dans un portefeuille de projets dans le nord de l'Italie. Chaque usine du portefeuille devrait pouvoir transformer environ 100 000 tonnes de déchets mixtes et de biomasse en gaz naturel renouvelable et autres biocarburants verts. Eqtec prévoit que le premier projet atteindra le stade de l'autorisation de construction cette année et que la clôture financière aura lieu au cours du premier semestre 2024. David Palumbo, directeur général d'Eqtec, déclare : "Le marché du GNR en Europe présente un potentiel de croissance substantiel, alors que le continent s'apprête à fixer des tarifs de rachat dans le courant de l'année, soutenu encore davantage par l'annonce anticipée des fonds souverains européens en faveur de l'accélération du financement des projets."

----------

Fulcrum Metals PLC - fournisseur de services d'utilité publique essentiels, y compris des connexions multi-utilitaires et des infrastructures d'énergie renouvelable - achète 42 concessions minières couvrant 8,9 kilomètres carrés dans l'Ontario, au Canada. Aidan O'Hara, directeur du développement corporatif, déclare : "L'acquisition de Carib Creek East, qui comprend 42 cellules de claims, permet non seulement à la société d'étendre sa présence dans la région de Winston Lake, mais aussi de renforcer sa présence dans une zone minéralisée régionale très prometteuse. La zone, qui est sous-explorée, a fait l'objet d'un minimum de travaux historiques qui ont donné des résultats prometteurs, notamment des teneurs en cuivre dans les sols allant jusqu'à 1 100 parties par million et dans la roche jusqu'à 1,35 %.

----------

IGas Energy PLC - Société d'énergie onshore basée à Londres - Le conseil du comté de Lincolnshire a donné son accord de planification pour le développement de Glentworth, pour un puits d'évaluation initial et jusqu'à six puits de développement horizontaux dans la phase 2. La phase 1 a le potentiel d'ajouter environ 200 barils par jour, le projet ayant une valeur actuelle nette de 17,5 millions de livres sterling.

----------

Mosman Oil & Gas Ltd - société pétrolière et gazière basée à Sydney avec des projets en Australie et aux Etats-Unis - Le puits Arco-Fee G-1 à Cinnabar, dans lequel Mosman a une participation directe de 75%, a produit du pétrole après un workover pour permettre le gas lift. Les taux initiaux sont d'environ 5 barils de pétrole par jour, contre 100 bopd en 1988.

----------

Seed Innovations Ltd - investisseur coté sur l'AIM dans le domaine du cannabis médical, de la santé et du bien-être - note que la société Little Green Pharma Ltd a expédié sa première nouvelle souche à forte teneur en THC à Ilios Sante en Allemagne, ce qui, selon Little Green, ouvre la voie à un deuxième grand distributeur allemand de cannabis médical, en plus de Demecan. L'accord a une valeur d'environ 1,4 million d'euros, 80 % des quantités étant livrées au cours de la deuxième année.

----------

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.