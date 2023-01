Plant Health Care et Novozymes signent un accord de distribution de Harpin en Inde

(Alliance News) - Plant Health Care PLC a déclaré jeudi qu'elle et Novozymes South Asia Pvt Ltd ont signé un accord pour la distribution exclusive de Harpin pour une utilisation dans la production de canne à sucre en Inde.

Plant Health Care est une société spécialisée dans les produits destinés à améliorer la santé et le rendement des principales cultures de plein champ telles que le maïs, le soja, les pommes de terre et le riz. Novozymes est un fournisseur de solutions biologiques qui cherche à améliorer les performances industrielles et à préserver les ressources mondiales.

Les premières ventes commerciales devraient débuter au cours du second semestre 2023, après réception des approbations réglementaires requises. Il s'agit également du premier produit à être introduit en Inde par Plant Health Care.

Elle a déclaré que l'Inde est le deuxième producteur mondial de canne à sucre avec environ cinq millions d'hectares cultivés, notant que Harpin a été utilisé sur plus de 180 000 hectares de canne à sucre au Brésil depuis son lancement en 2018.

Les résultats des tests effectués par Novozymes ont également révélé que l'application de Harpin sur la canne à sucre soutenait le rendement des cultures de plus de 10 % en moyenne par rapport aux saisons de croissance précédentes en Inde, a déclaré Plant Health Care.

"Fort du succès de notre produit Harpin...sur la canne à sucre au Brésil, il était naturel de lancer le produit en Inde, le deuxième plus grand producteur de canne à sucre au monde", a déclaré Jeff Tweedy, directeur général de Plant Health Care. "Novozymes est l'un des principaux fournisseurs de produits biologiques aux transformateurs de canne à sucre en Inde et sera un partenaire de distribution solide pour la technologie de Plant Health Care."

"Le démarrage des ventes commerciales en Inde soutiendra matériellement la forte croissance continue des revenus de Plant Health Care, conformément aux aspirations annoncées précédemment."

Shanmugam Sambantham, responsable commercial de l'agriculture en Inde chez Novozymes, a ajouté : "La production de canne à sucre doit être augmentée afin de réaliser la transition vers des sources d'énergie plus propres envisagée par la politique nationale indienne sur les biocarburants. Novozymes est ravi de travailler avec Plant Health Care pour proposer aux agriculteurs indiens un biostimulant révolutionnaire, Harpin, qui améliore le rendement de la canne à sucre et fournit des rendements économiques supérieurs."

Harpin fonctionne en déclenchant les propres systèmes d'autodéfense de la plante, de manière similaire à la façon dont les vaccinations fonctionnent chez les humains. Il amène les cultures à réagir en améliorant la qualité, l'efficacité de l'utilisation des nutriments, la tolérance au stress abiotique et, finalement, en augmentant le rendement.

Étant un produit biologique, Harpin a un profil de sécurité humaine et environnementale très favorable.

Les actions de Plant Health Care ont clôturé à 11,00 pence chacune à Londres jeudi.

