Aferian renonce à son dividende final après avoir basculé vers une perte annuelle en raison des charges

(Alliance News) - Aferian PLC a annoncé mardi une perte pour son dernier exercice financier, en raison de dépenses d'exploitation plus élevées et de coûts exceptionnels, mais a déclaré qu'elle s'attendait à une croissance pour le semestre en cours.

Aferian, société de solutions de streaming vidéo interentreprises basée à Cambridge, a enregistré une perte avant impôts de 16,9 millions de dollars au cours de l'exercice clos le 30 novembre, contre un bénéfice de 4,8 millions de dollars un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a diminué de 1,9 %, passant de 92,9 millions d'USD à 91,1 millions d'USD.

Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 48 %, passant de 39,7 millions USD à 58,6 millions USD, et les éléments exceptionnels ont été multipliés, passant de 1,5 million USD à 6,7 millions USD. Aferian a également procédé à une dépréciation de 12,5 millions d'USD du goodwill.

Aferian n'a pas déclaré de dividende final pour l'exercice 2022, après en avoir déclaré un de 2,87 US cents pour l'exercice 2021. Elle a versé un dividende intérimaire de 1,26 cents par action en août de l'année dernière.

Aferian s'attend à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice en cours soit nettement inférieur à celui de l'année dernière, et a déclaré que les ventes de dispositifs pour sa division Amino ont été inférieures aux prévisions au cours du semestre actuel. Toutefois, la société s'attend à une croissance au cours de ce semestre dans sa division 24i.

"Nous avons continué à investir dans l'innovation à travers le groupe, en renforçant notre proposition de produits centrés sur les données, et nous constatons une qualité croissante de l'engagement avec les clients actuels et potentiels", a commenté le directeur général Donald McGarva.

Il a toutefois reconnu que "l'environnement macroéconomique plus large au cours de l'année a conduit certains clients à revoir leurs dépenses d'investissement et à retarder de nouvelles commandes".

M. McGarva a ajouté : "Après la fin de la période, nous avons pris plusieurs mesures pour réduire les coûts d'exploitation du groupe et les dépenses en capital [recherche et développement] afin de rationaliser notre façon de travailler et de nous positionner pour la croissance future... Aferian est bien positionné pour bénéficier de la convergence continue de la diffusion en continu et de la télévision à péage dans notre secteur".

Les actions d'Aferian étaient en baisse de 9,6 % à 33,00 pence à Londres mardi.

