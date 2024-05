Aferian plc est une société britannique spécialisée dans les solutions de streaming vidéo interentreprises. Les solutions de bout en bout de la société permettent de diffuser des vidéos en direct et à la demande sur tous les types d'écrans. Elle possède deux sociétés d'exploitation : 24i, qui se concentre sur les expériences de streaming vidéo, et Amino, qui connecte la télévision payante aux services de streaming. 24i offre une plateforme technologique robuste, modulaire et de bout en bout qui permet à ses clients de diffuser de la vidéo en continu sur tout type d'écran. Cette plateforme comprend 24iQ et FokusOnTV. La plateforme de gestion des appareils de diffusion en continu et des logiciels en tant que service (SaaS) d'Amino permet aux opérateurs de télévision payante et aux entreprises d'entrer dans le monde de la diffusion en continu. Ses solutions permettent chaque jour à des millions de téléspectateurs dans le monde de vivre des expériences télévisuelles et vidéo modernes, grâce à sa clientèle mondiale croissante, qui compte plus de 500 fournisseurs de services. L'entreprise possède plus de 11 bureaux dans différentes villes européennes, dont Amsterdam, Helsinki, Copenhague et Brno, ainsi qu'à San Francisco et Hong Kong.

Secteur Communications et réseautage