Aferian plc est une société de services de streaming vidéo interentreprises basée au Royaume-Uni. Les solutions de bout en bout de la société permettent de diffuser des vidéos en direct et à la demande sur tous les types d'écrans. Elle possède deux sociétés d'exploitation : 24i, qui se concentre sur les expériences de streaming vidéo, et Amino, qui connecte la télévision payante aux services de streaming. 24i propose une plateforme technologique de bout en bout qui permet à ses clients de diffuser de la vidéo en continu sur tout type d'écran. Les appareils de diffusion en continu, les logiciels et la plateforme de gestion d'appareils SaaS d'Amino permettent aux opérateurs de télévision payante et aux autres fournisseurs de services de diffusion en continu de contrôler totalement l'expérience de visionnage des consommateurs. Ces entreprises complémentaires combinent leurs produits et services pour créer des solutions qui permettent aux gens de consommer la télévision et la vidéo comme ils le souhaitent et quand ils le souhaitent. Ses plateformes de diffusion en continu comprennent 24i Mod Studio et ses deux solutions prêtes à l'emploi : 24i OTT Studio et 24i Pay TV Studio.

Secteur Communications et réseautage