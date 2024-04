Affiliated Managers Group, Inc. est une société de gestion d'investissements indépendante à l'échelle mondiale. La société se concentre sur l'investissement dans une gamme de sociétés d'investissement détenues par des partenaires, connues sous le nom d'affiliés. Ses sociétés affiliées proposent une gamme variée de stratégies d'investissement différenciées conçues pour aider les clients institutionnels et patrimoniaux du monde entier à atteindre leurs objectifs d'investissement. Ses sociétés affiliées fournissent également des services de gestion d'investissement, des conseils personnalisés en matière d'investissement et des services fiduciaires aux particuliers et aux familles fortunés ainsi qu'aux clients institutionnels. Les sociétés affiliées distribuent leurs services et produits d'investissement aux clients institutionnels et patrimoniaux par le biais de ventes directes et de relations avec des consultants et des intermédiaires dans le monde entier, grâce à leurs propres capacités de développement commercial. Ses filiales gèrent des actifs pour des investisseurs dans plus de 50 pays. Elle gère ses actifs à travers une gamme de marchés privés, de stratégies d'investissement alternatives liquides et de stratégies d'investissement long-only différenciées.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds