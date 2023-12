Affin Bank Berhad a annoncé la nomination d'Encik Mohammad Fairuz Bin Mohd Radi (Fairuz) au poste de directeur exécutif, Group Community Banking d'AFFIN BANK, à compter du 1er décembre 2023. Fairuz apporte près de 20 ans d'expérience dans de multiples secteurs, notamment la banque, la promotion immobilière et le conseil. Il a occupé des rôles stratégiques, notamment en tant que responsable de la stratégie pour les services financiers communautaires et les services bancaires de gros, directeur de la stratégie et directeur des services bancaires transactionnels.

Ses contributions ont fait partie intégrante de la transformation et de l'expansion du portefeuille de prêts et de dépôts des particuliers par le biais d'un réseau complet de distribution des ventes. En outre, il a joué un rôle clé dans l'établissement et l'expansion des opérations régionales de Transaction Banking dans 17 pays, en supervisant des domaines tels que les dépôts, la gestion de trésorerie, le financement du commerce, la chaîne d'approvisionnement, la correspondance bancaire avec les institutions financières et les services de sécurité. Au-delà de ses fonctions professionnelles, Fairuz a été coprésident du groupe de travail sur le développement durable du Conseil des banques et institutions financières islamiques (CIBAFI).

Il a également été l'un des représentants de la Global Alliance of Banking Values (GABV), un groupe comprenant plus de 60 banques, coopératives de crédit et institutions de microfinance de 44 pays. Dans ses nouvelles fonctions à AFFIN BANK, Fairuz sera responsable de la direction, de la stratégie, de la gestion financière et de la rentabilité des activités de Community Banking. Cela comprend la conduite de la stratégie globale de mise sur le marché, la supervision de la gestion des relations et le développement de l'activité pour les clients nouveaux et existants de la banque communautaire.

M. Fairuz est titulaire d'un Master of Science (MSc) en technologies de communication à large bande de l'University College London (Royaume-Uni) et d'un Bachelor of Science (BSc) en ingénierie électrique de la Pennsylvania State University (États-Unis d'Amérique).