Affirm Holdings, Inc. : Jefferies & Co. opte pour une recommandation de vente

Données financières USD EUR CA 2022 1 334 M - 1 161 M Résultat net 2022 -693 M - -603 M Dette nette 2022 952 M - 829 M PER 2022 -24,0x Rendement 2022 - Capitalisation 16 489 M 16 489 M 14 354 M VE / CA 2022 13,1x VE / CA 2023 9,51x Nbr Employés 1 876 Flottant 55,2% Graphique AFFIRM HOLDINGS, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AFFIRM HOLDINGS, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 14 Dernier Cours de Cloture 58,68 $ Objectif de cours Moyen 99,93 $ Ecart / Objectif Moyen 70,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Max R. Levchin Chairman & Chief Executive Officer Michael Linford Chief Financial Officer & Secretary Libor Michalek Director & President-Technology Jeremy Liew Independent Director Christa Sober Quarles Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) AFFIRM HOLDINGS, INC. -41.65% 16 489 MICROSOFT CORPORATION -10.09% 2 266 902 SEA LIMITED -26.40% 92 529 ATLASSIAN CORPORATION PLC -9.21% 87 747 DASSAULT SYSTÈMES SE -19.94% 63 516 SYNOPSYS INC. -12.03% 47 742