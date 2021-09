Affirm Holdings Inc a annoncé jeudi une hausse de 71% de son chiffre d'affaires trimestriel, grâce à l'augmentation du nombre de commerçants et de consommateurs actifs sur sa plateforme "buy-now-pay-later".

Le revenu total a atteint 261,8 millions de dollars au cours du quatrième trimestre clos le 30 juin, contre 153,3 millions de dollars un an plus tôt. (Reportage de Sohini Podder et Akanksha Rana à Bengaluru ; édition de Shailesh Kuber)