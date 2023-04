Affirm et Stripe étendent leur partenariat afin d'aider les marchands canadiens à accroître leur chiffre d'affaires

Lancement d’un partenariat canadien grâce auquel les utilisateurs canadiens de Stripe peuvent bénéficier du service de paiement Adaptive Checkout™ d’Affirm

Affirm (NASDAQ : AFRM), le réseau de paiement qui permet aux consommateurs d’acheter ce qu’ils souhaitent en toute liberté et aide à stimuler la croissance des commerçants, annonce aujourd’hui qu’il étend au Canada sa relation avec Stripe, une plateforme d’infrastructure financière destinée aux entreprises. Le service de paiement Adaptive Checkout™ d’Affirm est maintenant proposé à tous les utilisateurs canadiens admissibles de Stripe, permettant aux marchands et aux plateformes d’ajouter cette option de paiement échelonné à l’étape du paiement en quelques minutes.

« Stripe propulse les entreprises canadiennes depuis 2012 et notre collaboration avec Affirm leur permettra de continuer à évoluer et à s’adapter en fonction des nouvelles préférences des clients », a déclaré Sophie Sakellariadis, responsable des produits de paiement chez Stripe. « En adoptant Affirm, nous avons vu la valeur moyenne des commandes des utilisateurs de Stripe bondir grâce à des plans de paiement souples. »

Les entreprises utilisant Stripe qui adoptent Affirm ont observé une augmentation moyenne de 41 % de la valeur moyenne des commandes avec Affirm comparativement à leurs modes de paiement existants.

« Depuis le lancement de ce service chez Stripe aux États‑Unis, nous avons aidé de nombreuses entreprises à mieux servir leurs clients et à stimuler leur croissance grâce à la transparence et à la souplesse des options de paiement », a affirmé Wayne Pommen, chef des revenus d’Affirm. « Nous sommes heureux d’étendre notre partenariat et de solidifier notre position de leader pour ce type de services au Canada. En proposant aux consommateurs davantage de choix leur permettant d’opter pour un mode de paiement adapté à leurs besoins, le paiement par Adaptive Checkout, maintenant offert aux utilisateurs canadiens de Stripe, fait augmenter les ventes et les conversions. »

Le paiement par Adaptive Checkout a recours au moteur décisionnel intelligent d’Affirm pour une prise de décision d’approbation en temps réel et offre aux consommateurs concurremment des options optimisées de paiement échelonné à toutes les deux semaines ou mensuel. Grâce au paiement par Adaptive Checkout, les utilisateurs canadiens de Stripe peuvent maintenant offrir des options de paiement à leurs clients allant de six semaines à 36 mois à un TAC aussi bas que 0 %. Comme toujours chez Affirm, aucuns frais de retard ou frais cachés ne seront facturés aux consommateurs.

Les consommateurs qui choisissent de payer à l’aide d’Affirm au moment du paiement doivent se soumettre à une vérification de crédit simple, rapide et gratuite, n’ayant aucune incidence sur leur cote de crédit. S’ils sont approuvés, les clients admissibles pourront diviser leurs achats en paiements à toutes les deux semaines ou mensuels. Même s’ils accusent un retard ou manquent un paiement, le montant total de leur remboursement n’augmentera pas, et Affirm ne facture pas des frais de retard ou frais cachés.

Les utilisateurs de Stripe intéressés peuvent en apprendre plus sur comment offrir le service d’Affirm à leurs clients ici.

Stripe rejoint plus de 240 000 marchands et plateformes offrant les options de paiement souples et transparentes d’Affirm, notamment les partenariats intégrés au Canada avec Apple, la Baie d’Hudson, Browns Shoes et Samsung. Proposer Affirm à l’étape du paiement peut faire augmenter les ventes globales, la valeur de la commande moyenne ainsi que le taux des achats futurs par la clientèle.

À propos d’Affirm

Affirm a pour mission de fournir des produits financiers honnêtes qui améliorent la vie. En bâtissant un nouveau type de réseau de paiement – qui est basé sur la confiance et la transparence et sert avant tout les intérêts des gens – nous permettons à des millions de consommateurs de dépenser et d’économiser de manière responsable, en plus de donner à des milliers d’entreprises les outils nécessaires pour favoriser leur croissance. Contrairement à la plupart des cartes de crédit et d’autres options de paiement échelonné, nous montrons aux consommateurs exactement ce qu’ils paieront, nous n’augmentons jamais ce montant et nous ne facturons jamais de frais de retard ou cachés. Suivez Affirm dans les médias sociaux : LinkedIn | Instagram | Facebook | Twitter.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230413005341/fr/