Affirm rides buy now, pay later wave to beat revenue estimates, shares surge

Affirm Holdings Inc a battu jeudi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires trimestriel, aidé par une croissance des volumes de marchandises vendues via sa plateforme "buy now, pay later" (BNPL), couplée à une augmentation du nombre de commerçants et de consommateurs actifs.

Les actions de la société ont bondi de 19 % à 109,61 dollars dans les échanges prolongés.

Les entreprises BNPL comme Affirm gagnent de l'argent en facturant aux commerçants des frais pour proposer à leurs clients de petits prêts sur le lieu de vente, qui sont remboursés en versements sans intérêt sur une période donnée, sans vérification de la solvabilité.

Le volume brut de marchandises (GMV) de la société, un indicateur utilisé dans le secteur du commerce électronique pour mesurer les volumes de transaction, a augmenté de 106 % pour atteindre 2,5 milliards de dollars au cours du trimestre.

Les consommateurs actifs ont bondi de 97 % pour atteindre 7,1 millions de personnes au cours du trimestre, tandis que les commerçants actifs ont augmenté de 412 %, selon Affirm.

Le revenu total a atteint 261,8 millions de dollars au cours du quatrième trimestre clos le 30 juin, contre 153,3 millions de dollars un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient en moyenne à des revenus d'environ 225 millions de dollars, selon les données IBES de Refinitiv. (Reportage de Sohini Podder et Akanksha Rana à Bengaluru ; édition de Shailesh Kuber)