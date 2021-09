Alors que le principe "acheter maintenant, payer plus tard" prend de l'ampleur, un tiers des utilisateurs américains n'effectuent pas leurs paiements.

Un tiers des consommateurs américains qui ont utilisé les services "acheter maintenant, payer plus tard" ont pris du retard sur un ou plusieurs paiements, et 72 % d'entre eux ont déclaré que leur score de crédit avait baissé, selon une nouvelle étude publiée par la société de finances personnelles Credit Karma.

L'étude, menée par la société de logiciels Qualtrics, a interrogé 1 044 consommateurs adultes aux États-Unis le mois dernier pour mesurer leur intérêt pour les services "acheter maintenant payer plus tard" (BNPL) et a révélé que 44 % d'entre eux avaient déjà utilisé ces services.

Ce chiffre d'utilisation est légèrement supérieur à celui d'une enquête similaire menée par Credit Karma pour Reuters en décembre, tandis que le nombre de paiements manqués est en baisse par rapport à 38 %.

La dernière enquête a révélé que les jeunes consommateurs étaient plus susceptibles de manquer des paiements. Plus de la moitié des répondants de la génération Z ou du millénaire - ceux qui sont nés entre le début des années 1980 et le milieu ou la fin des années 1990 - ont déclaré avoir manqué au moins un paiement. Ce chiffre est à comparer aux 22 % de la génération X, née entre le début des années 1960 et le début des années 1980, et aux 10 % des baby-boomers, nés entre le milieu des années 1940 et 1980.

Les services BNPL, qui permettent aux consommateurs de fractionner facilement le paiement de leurs achats en plusieurs versements, sont de plus en plus utilisés. L'explosion des volumes des fournisseurs tels que Klarna, Affirm Holdings, AfterPay Ltd et PayPal Holdings Inc, a été en partie stimulée par la croissance des achats en ligne pendant la pandémie de coronavirus.

Cette croissance explosive a entraîné une intensification des transactions et de la concurrence. En début de semaine, PayPal a annoncé qu'elle allait acquérir la société japonaise Paidy, qui achète maintenant et paie plus tard, tandis que le mois dernier, son rival Square Inc. a accepté d'acquérir AfterPay.

Cette croissance a également suscité un examen plus approfondi de la part des régulateurs, qui veillent à ce que les consommateurs ne s'endettent pas plus qu'ils ne peuvent le faire.

"Il est plus facile que jamais d'acheter un article -- et de le financer -- sans même penser aux implications de l'achat", a déclaré Colleen McCreary, défenseur des finances chez Credit Karma. "C'est cette déconnexion entre faire un achat et le payer réellement qui peut causer des problèmes aux consommateurs."

La plupart des consommateurs qui ont utilisé les services de BNPL ont dit que l'achat était d'une valeur de 500 dollars ou moins, en moyenne. Les achats à faible coût étaient les plus courants parmi la génération Z, dont près de la moitié a utilisé les services de BNPL pour payer des dépenses de 100 dollars ou moins, selon l'enquête. (Reportage d'Anna Irrera, édition de Jane Merriman)