Le créancier BNPL Affirm va supprimer environ 19% de ses effectifs

"En croissance rapide au cours des dernières années, et surtout pendant la pandémie, nous avons embauché avant le revenu nécessaire pour soutenir la taille de l'équipe", a écrit Max Levchin, directeur général d'Affirm, dans une lettre aux actionnaires.

Les services BNPL, qui permettent aux consommateurs de fractionner le paiement de leurs achats en plusieurs versements, ont explosé en popularité lorsque les Américains se sont tournés vers les achats en ligne pendant la pandémie.

Ces derniers temps, le secteur est sous pression en raison de la hausse des coûts de financement et de la baisse des dépenses de consommation pendant la flambée de l'inflation.

La décision d'Affirm suit celles de plusieurs entreprises américaines, dont Goldman Sachs Group Inc et Alphabet Inc, qui licencient des milliers d'employés cette année dans un contexte de hausse des coûts et de récession imminente.

La société, qui a été fondée en 2012, a également déclaré qu'elle mettrait fin à plusieurs initiatives telles que Affirm Crypto.

Affirm, dont le siège social est à San Francisco, en Californie, s'attend à devoir débourser environ 35 à 39 millions de dollars en frais de restructuration totaux.