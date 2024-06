Les actions d'Affirm Holdings ont augmenté de 7 % lundi, mettant fin à une série de six jours de pertes après que Goldman Sachs a relevé sa note à "acheter" et augmenté son objectif de prix, citant la souscription compétitive de la société fintech par rapport à ses rivaux et les "résultats de crédit bien gérés" malgré une croissance plus rapide.

Will Nance, analyste chez Goldman Sachs, a pris en charge la couverture du fournisseur de services de paiement et de prêt et a commencé par relever la note de la société par rapport à celle de l'analyste précédent, Michael Ng, qui était "neutre", et a relevé l'objectif de prix à 12 mois à 42,50 dollars, contre 21 dollars. Le titre s'est échangé pour la dernière fois à 32 dollars.

Nance a déclaré que les créances à court terme et la "souscription au niveau de la transaction" permettent à Affirm de "séparer et de souscrire séparément les différents types de dépenses des clients individuels" tels que les dépenses de débit, la gestion des flux de trésorerie, le financement à court terme et le financement à tempérament à plus long terme à partir d'un seul produit basé sur une carte.

En comparaison, la tendance historique des émetteurs de cartes à proposer des lignes de crédit renouvelables uniques s'accompagne, selon M. Nance, d'un coût beaucoup plus élevé pour le consommateur emprunteur et d'un niveau de risque beaucoup plus élevé pour le prêteur.

L'objectif de prix médian pour Affirm est de 39,53 $, selon les données de LSEG, qui montrent que 17 analystes couvrent la société.

Les notes des analystes de Wall Street pour Affirm vont de 1 "vente forte", 2 "vente", 9 "maintien" et 5 "achat".

Depuis le début de l'année, les actions Affirm sont en baisse d'environ 35 %, contre un gain d'environ 17 % pour le Nasdaq composite.