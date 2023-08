Affirm Holdings, Inc. fournit une plateforme pour le commerce numérique et mobile. Grâce à son réseau de paiement technologique et à son partenariat avec une banque d'origine, elle permet aux consommateurs de payer un achat dans le temps. Grâce à sa plateforme, le consommateur sélectionne son option de remboursement, les prêts sont financés et émis par sa banque partenaire. Sa plateforme comprend trois éléments : une solution de paiement au point de vente, des solutions commerciales pour les commerçants et une application axée sur le consommateur. Sa solution de point de vente permet aux consommateurs de payer leurs achats de manière fixe. Elle permet aux consommateurs de payer en heures supplémentaires. Sa plateforme permet des options de paiement par TAP et des prêts avec intérêts. Ses solutions de commerce marchand permettent aux commerçants de résoudre les problèmes de leurs clients. Son application axée sur le consommateur permet aux consommateurs d'utiliser son application pour gérer les paiements, ouvrir un compte d'épargne et accéder à une place de marché personnalisée. Elle fournit des expériences de retour numérique et des paiements après achat pour les marques de vente directe aux consommateurs.