Les entreprises du secteur de la fintech pourraient avoir du mal à trouver l'amour des investisseurs sur le marché américain des introductions en bourse en plein essor.

Les activités liées aux introductions en bourse (IPO) aux États-Unis ont été paralysées pendant plus d'un an, la politique agressive de resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine ayant fait disparaître l'argent facile du système.

En raison de la prudence qui règne sur le marché, seules les startups qui s'appuient sur des fondamentaux solides et des flux de revenus réguliers ont osé s'introduire en bourse, avec environ 24 sociétés cotées en bourse cette année et quelque 140 demandes d'introduction en bourse.

Avec l'amélioration de la confiance des investisseurs, davantage d'entreprises devraient relancer leurs projets d'introduction en bourse cette année, mais les entreprises de fintech pourraient se retirer de la course car elles sont confrontées à une série d'inquiétudes, notamment l'augmentation du taux d'épuisement des liquidités, l'accroissement des pertes et la mauvaise performance des actions de certaines de leurs homologues cotées en bourse.

"Nous n'en sommes qu'au début de la reprise du marché des introductions en bourse. Et lorsque l'activité d'introduction en bourse reprendra, nous pensons que les fintechs seront probablement parmi les dernières à rejoindre la fête", a déclaré Matthew Kennedy, stratège principal chez Renaissance Capital, société de recherche sur les introductions en bourse.

"Je ne pense pas qu'il serait surprenant qu'elles soient toutes absentes du marché des introductions en bourse en 2023", a ajouté M. Kennedy.

Les pionniers de la banque numérique Chime et Stripe sont actuellement considérés comme les principaux candidats à l'introduction en bourse, de même que l'application d'investissement Acorns et la société Klarna, qui achète maintenant et paie plus tard.

BOOM ET BUST

Les applications Fintech ont vu leur popularité grimper en flèche pendant la pandémie de COVID-19, car un environnement de taux d'intérêt quasi nuls les a aidées à proposer des crédits faciles pour attirer les consommateurs bloqués à la maison.

Les géants du paiement numérique comme PayPal Holdings Inc et Block Inc ont également développé leurs services "acheter maintenant, payer plus tard" (BNPL) pour attirer les milléniaux et les clients de la génération Z.

Mais avec des taux d'intérêt au plus haut depuis la crise financière mondiale, les applications fortement exposées aux emprunteurs à risque ont attiré l'attention des investisseurs, ce qui rend difficile pour ces startups de justifier des valorisations plus élevées.

"Du côté des fintechs, il n'y a pas de solution unique. Les fintechs qui ont continué à se concentrer sur la croissance et la part de marché peuvent ne pas bien s'adapter à l'orientation actuelle du marché vers la rentabilité", ont déclaré Rachel Gerring, responsable des introductions en bourse chez EY Americas, et Mark Schwartz, responsable des conseils en matière d'introduction en bourse et de marchés de capitaux SPAC.

Ils ont toutefois précisé qu'il existait dans le secteur des entreprises de taille et de trésorerie suffisantes pour que les circonstances individuelles déterminent s'il convient de faire avancer leurs projets d'introduction en bourse ou d'opter pour une approche attentiste.

Lors du boom des IPO de 2021, 20 sociétés fintech ont levé un montant combiné de 10,93 milliards de dollars, éclipsant largement les 144 millions de dollars levés par une seule offre l'année suivante, selon les données de Dealogic.

"Le marché des introductions en bourse n'est pas fermé, mais il est certainement plus axé sur l'évaluation et la rentabilité", a déclaré David Ethridge, co-responsable des introductions en bourse aux États-Unis chez le géant mondial du conseil PwC.

Les entreprises désireuses de s'introduire en bourse devront renforcer la confiance des investisseurs dans leurs plans de réduction des coûts et faire preuve de transparence dans leurs efforts pour réduire leur consommation de trésorerie, a-t-il ajouté.

DES COTATIONS EN DEMI-TEINTE

Les sociétés fintech cotées en bourse n'ont pas réussi à répondre aux attentes de leurs actionnaires, car elles ont régulièrement enregistré des pertes, ce qui a entraîné une série de déroute de leurs actions.

Coinbase, qui était évaluée à 86 milliards de dollars lors de ses débuts sur le Nasdaq en avril 2021, a aujourd'hui une capitalisation boursière d'environ 15 milliards de dollars.

Robinhood et le créancier BNPL Affirm Holdings se sont débarrassés chacun de 20 milliards de dollars de valorisation depuis leur entrée en bourse.

Les fintechs à forte croissance étaient auparavant évaluées comme les entreprises technologiques, c'est-à-dire en fonction d'un multiple du chiffre d'affaires. Mais le boom technologique s'étant calmé, elles sont évaluées selon le modèle utilisé par les investisseurs pour les sociétés financières, où les bénéfices jouent un rôle crucial, a déclaré M. Kennedy de Renaissance.