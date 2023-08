Affle (India) Limited est une société technologique mondiale basée en Inde, qui propose une plateforme de renseignements sur les consommateurs qui fournit des recommandations et des conversions par le biais de publicités mobiles pertinentes pour les marques et les entreprises s'adressant aux consommateurs dans le monde entier. Les segments de la société comprennent la plateforme pour les consommateurs et la plateforme pour les entreprises. Ses plateformes comprennent Appnext, Jampp, Mass, Faas, Mediasmart, mTraction Enterprise, RevX et Vizury. Sa plateforme consommateurs fournit principalement des services, tels que la conversion de nouveaux consommateurs, le reciblage de consommateurs existants, les rapprochant ainsi des transactions. Elle fournit également des solutions de bout en bout pour les entreprises afin d'améliorer leur engagement avec les utilisateurs mobiles, comme le développement d'applications, permettant le commerce hors ligne vers le commerce en ligne pour les entreprises hors ligne ayant des aspirations de commerce électronique et fournissant des analyses de données de niveau entreprise pour les entreprises en ligne et hors ligne. Ses solutions d'acquisition et d'engagement des utilisateurs aident les apps, les entreprises et les marques à découvrir leurs clients.

Secteur Publicité et marketing