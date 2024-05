Affle (India) Limited est une entreprise technologique mondiale. La société fournit une plateforme d'intelligence du consommateur qui permet l'engagement du consommateur, les acquisitions et les transactions par le biais d'une publicité mobile pertinente. Ses segments comprennent la plateforme consommateurs et la plateforme entreprises. Le segment Consumer Platform fournit des recommandations aux consommateurs et des conversions par le biais d'une publicité mobile pertinente. Ses solutions d'acquisition et d'engagement des utilisateurs aident les applications, les entreprises et les marques à faire de la publicité, à découvrir et à réengager leurs précieux clients. Le segment Plateforme d'entreprise offre une gamme de services de transformation numérique pour construire des actifs numériques centrés sur l'audience. Ses plateformes comprennent notamment appnext, Jampp, MAAS, RevX et Vizury. Il fournit également des solutions de bout en bout pour les entreprises afin d'améliorer leur engagement avec les utilisateurs mobiles, comme le développement d'applications, permettant le commerce hors ligne en ligne pour les entreprises hors ligne ayant des aspirations en matière de commerce électronique et autres.

Secteur Publicité et marketing