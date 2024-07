mondial et son infrastructure commerciale offrent la possibilité à notre produit Kalios™ d'accompagner les médecins et leurs patients dans le monde entier, tout en établissant un partenariat solide pour Kalios™ et les valves mitrales chirurgicales utilisant notre technologie. Affluent continuera de développer sa valve mitrale transcathéter Epygon et son sphincter artificiel pour l'incontinence urinaire Artus. »

Un paiement de 5 millions d'euros pour une participation au capital d'Affluent. La souscription sera réalisée via une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au travers d'une offre réservée à des catégories de bénéficiaires (l'« Augmentation de capital »). Le prix de souscription unitaire de 1,38 euro (dont 0,10 euro de valeur nominale et 1,28 euro de prime d'émission) par action nouvelle fait ressortir une décote de 15% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l'action de la Société au cours des 20 dernières séances de bourse précédant la date du 11 juillet 2024. Une fois la transaction finalisée, Edwards deviendra actionnaire d'Affluent à hauteur de 9,21% du capital. Le FPCI Truffle Medeor et la société Ginko Invest participeront également à l'Augmentation de capital par compensation de leurs avances en compte courant d'actionnaire, consenties à Affluent en avril 2024 (voir le communiqué de presse du 25 avril 2024). Au résultat de l'Augmentation de capital, 6.190.831 actions ordinaires nouvelles seront émises pour un montant cumulé total, prime d'émission incluse, de 8.543.346,78 euros. À l'issue de cette opération, le capital social d'Affluent sera composé de 39.336.524 actions. Sur la base du capital d'Affluent à la date du prospectus et sur une base non diluée, un actionnaire possédant 1% du capital social avant l'opération serait dilué à 0,84% du capital social après la réalisation de l'Augmentation de capital. L'Augmentation de capital fera l'objet d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers pour des raisons techniques en application de l'article 1, paragraphe 5a, du Règlement (UE) n°2017/1129. Un communiqué de presse distinct annonçant l'approbation du prospectus et sa mise à disposition sera publié par Affluent.

