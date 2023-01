16/01/2023 : Affluent Medical renforce son équipe de direction pour accompagner le déploiement industriel et commercial

COMMUNIQUE DE PRESSE

Affluent Medical renforce son équipe de direction pour accompagner le déploiement industriel et commercial

Aix-en-Provence, le 16 janvier 2023 - 17h45 - Affluent Medical (code ISIN : FR0013333077 - mnémonique

AFME), medtech française spécialisée dans le développement international et l'industrialisation de prothèses médicales innovantes, à un stade clinique, pour traiter l'incontinence urinaire et la pathologie de la valve mitrale cardiaque annonce, à la suite du renforcement de l'équipe clinique avec l'arrivée de Christophe Giot VP clinical affairs au second semestre 2022, le recrutement de trois membres du comité de direction pour préparer les prochaines étapes d'industrialisation puis de commercialisation de ces trois dispositifs médicaux innovants, Kalios, Artus et Epygon.

Céline Buard - Directrice Marketing

Diplômée de l'ESCP Paris et titulaire d'un DU en Nutrition et maladies métaboliques de l'université de médecine de Rennes, Céline Buard a occupé différentes responsabilités commerciales et marketing dans de grands groupes du domaine de la santé (Johnson&Johnson, Medtronic, Becton Dickinson) pendant quinze ans. Elle a fortement contribué à développer des projets en Europe, en Amérique latine, pour les Etats-Unis et au niveau mondial, dans des domaines cliniques variés (chirurgie générale,

gynécologie, urologie, dentaire, diabète, ophtalmologie). Céline a notamment eu la responsabilité de la gamme des produits liés à l'incontinence urinaire chez Johnson&Johnson pendant plusieurs années. Après 5 années au sein de la start-upEyetechcare en tant que directrice marketing et commerciale, Céline a rejoint Truffle Capital en juin 2022, complétant son expérience dans le domaine cardiovasculaire auprès de Caranx Médical. Elle apporte son expérience marketing à l'équipe Affluent Medical depuis novembre 2022.

Olivier Belamy - Directeur Industrialisation

Olivier Belamy cumule plus de vingt ans d'expérience dans des fonctions managériales au sein de grands groupes pharmaceutiques, où il est intervenu sur des enjeux d'organisation, de performance industrielle et de valorisation des actifs. Précédemment, Olivier était COO de Robocath puis d'Ecential Robotics, deux sociétés expertes de la robotique à destination de la cardiologie interventionnelle. Il avait alors la charge du développement industriel au travers de la structuration des

processus d'industrialisation et de production en série.

Claire André - Directrice de l'Assurance Qualité

Claire André cumule une expérience de plus de 15 ans dans le management de la qualité, principalement dans le domaine des dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques et cosmétiques. Avant d'intégrer Affluent Medical, Claire André a occupé des postes de direction qualité dans des entreprises développant et commercialisant des dispositifs médicaux de classe III. Elle a notamment travaillé pour

Perouse Medical entre 2014 et 2018, société qui conçoit, fabrique et commercialise des dispositifs médicaux cardiovasculaires et des dispositifs d'accès vasculaire long terme. Elle a ensuite rejoint les laboratoires Fill-Medentre 2018 et 2022, un acteur majeur des produits médicaux anti-âge

