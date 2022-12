Affluent Medical

Affluent Medical : Affluent Medical annonce la nomination de Michel Therin en qualité de Président du Conseil d'administration



07-Déc-2022 / 08:00 CET/CEST

COMMUNIQUE DE PRESSE Affluent Medical annonce la nomination de Michel Therin en qualité de Président du Conseil d'administration Aix-en-Provence, le 7 décembre 2022 - Affluent Medical (code ISIN : FR0013333077 - mnémonique : AFME), medtech française spécialisée dans le développement international et l’industrialisation de prothèses médicales innovantes, à un stade clinique, pour traiter l’incontinence urinaire et la pathologie de la valve mitrale cardiaque, annonce aujourd’hui la nomination, à compter du 1er janvier 2023, de Michel Therin en qualité de Président du Conseil d'administration, en remplacement de Michel Finance. Michel Therin, DVM et PhD, bénéficie d’une expérience très riche dans la définition et l’implémentation de stratégies de déploiement de Medtech au plan mondial. Ancien Président de la division Advanced Therapies de Siemens Healthineers, il a défini et piloté la stratégie de développement de l’activité d’imagerie interventionnelle en la concentrant sur les soins oncologiques, neurologiques et cardiovasculaires et a participé activement à l’acquisition des sociétés Corindus et Varian pour un total de près de 18 milliards d’euros. Il a également passé douze ans chez Medtronic en tant que Global Vice-Président & General Manager, en charge du développement et de la commercialisation de dispositifs chirurgicaux innovants. Chez Floreane Medical Implants en tant que Vice-Président Recherche et Développement et Directeur Général pendant 9 ans, Michel Therin a inventé, développé et lancé de nombreuses innovations de rupture dans le domaine de la reconstruction abdominale et pelvienne qui se sont rapidement imposées sur le marché international, conduisant au rachat de la société par Tyco Healthcare. Michel Therin détient un double doctorat en médecine vétérinaire (École Nationale Vétérinaire de Maison Alfort) et en ingénierie biomédicale (Paris XIII). Il est l’auteur de nombreux brevets et publications, et a été orateur dans plus de 100 congrès médicaux internationaux. Michel Therin aura la charge de mettre en œuvre la stratégie de mise sur le marché des dispositifs d’Affluent Medical, qui répondent à deux besoins médicaux non satisfaits, l’insuffisance mitrale cardiaque et l’incontinence urinaire chez l’adulte. L’insuffisance mitrale cardiaque est une maladie cardiaque grave et létale qui affecte près de 2% de la population mondiale, avec une incidence qui augmente avec l’âge des patients. Moins de 4% des 4 millions de patients qui souffrent d’insuffisance mitrale cardiaque sévère bénéficient d’une intervention chirurgicale d’après les estimations d’Affluent Medical. En l’absence d’intervention chirurgicale, les risques de décès et d’hospitalisation sont élevés, jusqu’à 50% de décès à 5 ans et 90% d’hospitalisation pour les patients encore en vie. Le marché global de l’insuffisance mitrale cardiaque est estimé à 4,7 milliards de dollars en 2027, ce qui correspond à une croissance annuelle moyenne de plus de 14%. Affluent Medical développe actuellement deux dispositifs médicaux pour adresser le traitement de l’insuffisance mitrale cardiaque : Kalios et Epygon. Kalios est le seul implant pour la réparation de la valve cardiaque mitrale, qui permet, par voie mini-invasive, de multiples réajustements post-opératoires. Les résultats cliniques intermédiaires de l’étude pivot, publiés récemment (HYPERLINK AU PR) sont très encourageants. Epygon est la seule bioprothèse cardiaque physiologique, mimant la valve mitrale native et les flux sanguins, implantable par voie transcathéter, sans opération à « cœur ouvert ». Le screening des patients est en cours dans plusieurs pays européens pour le premier essai clinique chez les patients. L’incontinence urinaire modérée à sévère constitue un autre problème majeur de santé publique avec aujourd’hui plus de 100 millions d’adultes dans le monde affectés par cette pathologie. Sans traitement efficace, elle bouleverse la qualité de vie et l’état psychologique des patients. Au total, le marché des dispositifs médicaux pour traiter l’incontinence urinaire devrait atteindre 4,3 milliards de dollars en 2027, avec un taux de croissance annuel moyen de 11% entre 2019 et 2027. Artus est le premier sphincter artificiel activable par le patient avec une télécommande, pour le traitement de l’incontinence urinaire modérée à sévère chez les hommes et chez les femmes. L’essai clinique pivot est prévu en 2023. Le 22 août 2022, Affluent Medical annonçait la nomination de Sébastien Ladet en qualité de Directeur Général. Sébastien Ladet, Ph.D. a débuté sa carrière au sein du département R&D de Medtronic en France (anciennement Covidien), où il a occupé plusieurs postes à responsabilité dans le développement de technologies innovantes appliquées à de nouveaux dispositifs médicaux implantables en vue de leur commercialisation. Il a ensuite été nommé à la direction de projets internationaux et conduit des programmes de développement transversaux dans le cadre de la mise sur le marché mondial de plusieurs dispositifs médicaux qui génèrent aujourd’hui plusieurs dizaines de millions de dollars US par an. En 2016, il devient directeur de la stratégie et de la gestion du portefeuille de R&D de l’activité Hernie et Hémostase de Medtronic aux Etats-Unis. Membre du Comité de direction, il a également eu en charge la responsabilité de la stratégie et de l’investissement d’un portefeuille de projets déployés sur des sites aux États-Unis, dans l’Union Européenne et en Chine. En 2020, il est promu Senior R&D Director - Stratégie technologique et Innovation de la Business Unit Surgical Innovation (6 milliards de dollars US de revenus) - membre de l’équipe de direction R&D où il a dirigé l’équipe de stratégie technologique et en a géré la mise en place à l’international. Sébastien Ladet possède un doctorat en matériaux et polymères de l’Université Claude Bernard de Lyon, France. Michel Therin, Président nommé du Conseil d'administration d’Affluent Medical, déclare : « Je suis très heureux de rejoindre Affluent Medical à un stade aussi déterminant du développement de ses dispositifs innovants et je remercie le Conseil d’Administration de l’entreprise pour la confiance qu’il m’accorde. Affluent Medical développe des innovations de rupture, qui visent à améliorer la qualité et l’espérance de vie de millions de patients dans le monde. Avec toutes les équipes et le Conseil d’Administration, j’aurai à cœur de déployer la stratégie de mise sur le marché de ces dispositifs, pour faire d’Affluent Medical un leader mondial de la MedTech. » Le Dr. Philippe Pouletty, membre du Conseil d’Administration et fondateur d’Affluent Medical, déclare : « Le conseil d’Administration d’Affluent Medical renouvelle ses remerciements à Michel Finance pour son engagement au cours des trois dernières années au service de l’entreprise et de ses collaborateurs ainsi que pour les progrès dans le développement des trois dispositifs innovants, pour des millions de patients à travers le monde. Le tandem expérimenté Michel Therin – Sébastien Ladet va pouvoir encore accélérer ces développements et l’accès au marché. » À propos d'Affluent Medical Affluent Medical est un acteur français de la MedTech, fondé par Truffle Capital, ayant pour ambition de devenir un leader mondial dans le traitement des maladies cardiaques et vasculaires, qui sont la première cause de mortalité dans le monde, et de l’incontinence urinaire qui touche aujourd’hui un adulte sur quatre. Affluent Medical développe des implants innovants mini-invasifs de nouvelle génération pour restaurer des fonctions physiologiques essentielles dans ces domaines. Les grandes technologies développées par la société sont actuellement au stade des études précliniques et cliniques. Kalios devrait être le premier dispositif médical à être commercialisé. Pour en savoir plus : www.affluentmedical.com Contacts : AFFLUENT MEDICAL Sébastien Ladet Chief Executive Officer investor@affluentmedical.com ACTIFIN, communication financière Ghislaine GASPARETTO +33 (0)6 21 10 49 24 affluentmedical@actifin.fr ACTIFIN, relations presse financière Jennifer JULLIA +33 (0)6 47 97 54 87 jjullia@actifin.fr PRIMATICE, relations publiques France

Thomas ROBOREL de CLIMENS

+33 (0)6 78 12 97 95 thomasdeclimens@primatice.com

