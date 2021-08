Affluent Medical

Affluent Medical : Apport complémentaire au contrat de liquidité



30-Aou-2021 / 18:23 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



COMMUNIQUE DE PRESSE Aix-en-Provence, le 30 août 2021 - 17:45 Apport complémentaire au contrat de liquidité Au titre du contrat de liquidité confié par Affluent Medical à la Société Kepler Cheuvreux, il a été procédé à un apport complémentaire de 100 000 Euros en date du 27 août 2021. Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 23 891 titres

220 888,97 ? en espèces Lors de la mise en ?uvre du contrat le 10 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 400 000,00 Euros À propos d'Affluent Medical Affluent Medical est un acteur français de la MedTech, fondé par Truffle Capital, ayant pour ambition de devenir un leader mondial dans le traitement des maladies cardiaques et vasculaires, qui sont la première cause de mortalité dans le monde, et de l'incontinence urinaire qui touche aujourd'hui un adulte sur quatre. Affluent Medical développe des implants innovants mini-invasifs de nouvelle génération pour restaurer des fonctions physiologiques essentielles dans ces domaines. Les quatre grandes technologies développées par la société sont actuellement au stade des études précliniques et cliniques. Un premier dispositif médical devrait être commercialisé d'ici 2023 avec Kalios en Europe. Pour en savoir plus : www.affluentmedical.com Contacts : AFFLUENT MEDICAL Jérôme GEOFFROY Directeur Administratif et Financier investor@affluentmedical.com ACTIFIN, communication financière Ghislaine GASPARETTO +33 (0)6 21 10 49 24 affluentmedical@actifin.fr ACTIFIN, relations presse financière Jennifer JULLIA +33 (0)6 47 97 54 87 jjullia@actifin.fr DGM, relations presse corporate Thomas ROBOREL de CLIMENS +33 (0)6 14 50 15 84 thomasdeclimens@dgm-conseil.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Apport complémentaire au contrat de liquidité