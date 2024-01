Affluent Medical : Bilan semestriel du contrat de liquidité.

Affluent Medical

29-Jan-2024 / 17:45 CET/CEST

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Aix-en-Provence, le 29 janvier 2024 Bilan semestriel du contrat de liquidité Société Anonyme au capital de 30 896 652 euros Siège social : 320, avenue Archimède Les Pléiades III - Bâtiment B 13100 Aix-en-Provence - France 837 722 560 RCS Aix-en-Provence Au titre du contrat de liquidité confié par la société Affluent Medical à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 121 275 titres

52 773,48 € en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 341

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 289

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 54 718 titres pour 68 987,34 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 57 675 titres pour 81 730,92 € Il est rappelé : que lors du dernier bilan du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 124 232 titres

39 485,10 € en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 245

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 129

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 35 717 titres pour 50 544,84 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 21 629 titres pour 32 173,80 € que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 0 titres

400 000,00 € en espèces La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise. Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 341 54 718 68 987,34 289 57 675 81 730,92 03/07/2023 2 200 244,00 - - - 04/07/2023 3 329 391,51 - - - 05/07/2023 5 472 542,80 1 1 1,20 06/07/2023 3 401 453,13 3 40 46,40 07/07/2023 1 100 112,00 2 163 184,19 10/07/2023 1 1 1,12 3 68 76,84 11/07/2023 5 583 647,13 5 411 460,32 12/07/2023 3 219 245,28 3 161 183,54 13/07/2023 2 400 452,00 1 10 11,60 14/07/2023 1 1 1,15 2 7 8,05 18/07/2023 4 601 673,12 1 1 1,15 19/07/2023 2 200 228,00 - - - 20/07/2023 3 200 224,00 2 200 228,00 25/07/2023 2 400 440,00 - - - 26/07/2023 3 401 453,13 2 201 229,14 27/07/2023 1 72 80,64 - - - 28/07/2023 4 129 144,48 1 1 1,12 31/07/2023 1 9 10,08 1 200 232,00 01/08/2023 5 592 663,04 1 1 1,15 02/08/2023 1 17 19,38 - - - 03/08/2023 5 343 387,59 1 1 1,15 04/08/2023 3 200 228,00 - - - 07/08/2023 1 2 2,26 - - - 08/08/2023 1 172 194,36 - - - 09/08/2023 6 250 285,00 - - - 10/08/2023 10 618 685,98 4 221 249,73 15/08/2023 - - - 1 10 11,20 16/08/2023 1 40 44,40 - - - 17/08/2023 1 1 1,11 1 1 1,11 18/08/2023 1 1 1,11 3 101 113,12 21/08/2023 3 300 330,00 - - - 22/08/2023 4 200 220,00 - - - 23/08/2023 9 1 700 1 819,00 - - - 24/08/2023 5 501 531,06 1 1 1,08 25/08/2023 2 21 22,68 1 1 1,09 28/08/2023 3 180 194,40 - - - 29/08/2023 3 200 212,00 1 100 109,00 31/08/2023 4 309 330,63 1 200 216,00 01/09/2023 5 492 521,52 1 1 1,08 04/09/2023 - - - 1 130 137,80 Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 341 54 718 68 987,34 289 57 675 81 730,92 05/09/2023 2 99 102,96 2 71 75,26 06/09/2023 1 1 1,05 2 201 213,06 08/09/2023 3 303 318,15 1 1 1,07 11/09/2023 1 1 1,05 1 1 1,05 12/09/2023 1 1 1,05 1 1 1,05 13/09/2023 - - - 3 200 212,00 14/09/2023 - - - 75 22 501 32 626,45 15/09/2023 27 9 373 13 122,20 - - - 18/09/2023 17 3 246 4 252,26 2 200 280,00 19/09/2023 14 2 252 2 679,88 1 1 1,25 20/09/2023 9 1 100 1 287,00 1 1 1,22 21/09/2023 1 430 490,20 - - - 22/09/2023 5 1 201 1 345,12 3 201 233,16 25/09/2023 2 201 221,10 1 1 1,11 27/09/2023 13 4 201 4 285,02 2 5 5,60 28/09/2023 6 1 126 1 092,22 6 1 500 1 560,00 29/09/2023 5 800 776,00 1 1 1,04 02/10/2023 - - - 1 500 510,00 03/10/2023 3 112 112,00 4 1 500 1 590,00 04/10/2023 9 1 893 1 949,79 1 1 1,04 05/10/2023 1 1 1,04 2 500 520,00 06/10/2023 1 1 1,05 3 4 4,24 09/10/2023 6 844 860,88 1 1 1,05 10/10/2023 1 1 1,01 1 1 1,01 11/10/2023 3 358 358,00 3 119 121,38 12/10/2023 2 501 501,00 1 1 1,01 13/10/2023 1 1 1,00 2 383 390,66 16/10/2023 - - - 1 1 1,04 17/10/2023 1 1 1,03 4 1 000 1 030,00 18/10/2023 1 1 1,03 2 501 516,03 19/10/2023 - - - 1 252 264,60 20/10/2023 - - - 3 220 233,20 23/10/2023 - - - 2 401 425,06 24/10/2023 1 1 1,06 2 25 26,50 25/10/2023 2 500 530,00 - - - 26/10/2023 1 1 1,07 6 1 201 1 297,08 27/10/2023 3 200 220,00 10 1 482 1 748,76 30/10/2023 - - - 1 113 141,25 31/10/2023 2 500 600,00 2 121 150,04 01/11/2023 2 334 414,16 5 480 595,20 Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

À propos d'Affluent Medical Affluent Medical est un acteur français de la MedTech, fondé par Truffle Capital, ayant pour ambition de devenir un leader mondial dans le traitement des maladies cardiaques structurelles, qui sont la première cause de mortalité dans le monde, et de l'incontinence urinaire qui touche aujourd'hui un adulte sur quatre. Affluent Medical développe des implants innovants mini-invasifs de nouvelle génération, ajustables et biomimétiques pour restaurer des fonctions physiologiques essentielles dans ces domaines. Les grandes technologies développées par la Société sont actuellement au stade des études précliniques et cliniques. Kalios, premier dispositif d'annuloplastie mitrale, devrait être le premier dispositif médical à être commercialisé. Sous réserve de recueillir les financements lui permettant de financer sa stratégie et que les résultats des études cliniques en cours soient positifs, la Société a pour ambition de progressivement commercialiser ses produits à partir de fin 2025/ début 2026. Pour en savoir plus : www.affluentmedical.com

Thomas Roborel de Climens

