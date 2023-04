Affluent Medical : Document AMF CP. 223C0533

223C0533

3 avril 2023

Déclarations de franchissements de seuils et déclaration d'intention

(article L. 233-7 du code de commerce)

AFFLUENT MEDICAL

(Euronext Paris)

1. Par courrier reçu le 29 mars 2023, complété notamment par un courrier reçu le 3 avril, M. Laurent Saglio a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en hausse, le 2 mars 2023, directement et indirectement par l'intermédiaire de la société LCEA Sàrl1 qu'il contrôle, le seuil de 10% du capital de la société AFFLUENT MEDICAL et détenir, à cette date, directement et indirectement, 3 166 112 actions AFFLUENT MEDICAL représentant autant de droits de vote, soit

10,25% du capital et 7,10% des droits de vote de cette société2, répartis comme suit :

Actions % capital Droits de vote % droits de vote Laurent Saglio 878 554 2,84 878 554 1,97 LCEA Sàrl 2 287 558 7,40 2 287 558 5,13 Total Laurent Saglio 3 166 112 10,25 3 166 112 7,10

Ce franchissement de seuil résulte de la souscription à l'augmentation de capital de la société AFFLUENT MEDICAL3.

À cette occasion, la société LCEA Sàrl a franchi individuellement en hausse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société AFFLUENT MEDICAL.

2. Par les mêmes courriers, la société à responsabilité limitée LCEA1 a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi individuellement en hausse, le 9 mars 2023, le seuil de 10% du capital de la société AFFLUENT MEDICAL et détenir, individuellement, à cette date et à ce jour, 3 166 112 actions AFFLUENT MEDICAL représentant autant de droits de vote, soit 10,25% du capital et 7,10% des droits de vote de cette société2.

Ce franchissement de seuil résulte de la cession par M. Laurent Saglio de l'intégralité des 878 554 actions AFFLUENT MEDICAL qu'il détenait à titre individuel au profit de la société LCEA Sàrl qu'il contrôle. Par conséquent, M. Laurent Saglio n'a franchi directement et indirectement aucun seuil à cette occasion et a précisé détenir, à cette date et à ce jour, 3 166 112 actions AFFLUENT MEDICAL représentant autant de droits de vote, soit 10,25% du capital et 7,10% des droits de vote de cette société2, répartis comme suit :

1 Société à responsabilité limitée (sise 2C, Parc d'Activités, L-8308 Capellen, Luxembourg) contrôlée par M. Laurent Saglio.

2 Sur la base d'un capital composé de 30 896 652 actions représentant 44 571 326 droits de vote, en application du 2ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général.

3 Cf. notamment prospectus ayant reçu le visa de l'AMF n° 23-029 du 8 février 2023 et communiqué de la société AFFLUENT MEDICAL du 2 mars 2023.

