AFFLUENT MEDICAL : Invest Securities relève son objectif

Le 16 juillet 2024

Invest Securities maintient sa note d'achat sur le titre Affluent Medical avec un objectif de cours relevé de 3,3 à 4,4 euros.



L'analyste a actualité son modèle à la suite de la signature d'un accord très structurant avec Edwards Lifesciences qui permettra d'améliorer la visibilité financière de manière immédiate de 15ME et 'de renforcer considérablement la crédibilité du groupe avec l'entrée d'un acteur de premier plan au capital'.



De plus, 'le groupe réussit brillamment et intelligemment à valoriser sa franchise Mitrale tout en sécurisant son horizon financier jusqu'au T2 25', souligne Invest.





