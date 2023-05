Affluent Medical

Affluent Medical : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 25 mai 2023.



04-Mai-2023 / 08:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 25 mai 2023 Modalités de mise à disposition des documents préparatoires Aix-en-Provence, le 4 mai 2023 – 8h00 CET - Affluent Medical (code ISIN : FR0013333077 – mnémonique : AFME), MedTech française spécialisée dans le développement international et l’industrialisation de prothèses médicales innovantes, à un stade clinique, pour traiter la pathologie de la valve mitrale cardiaque et l’incontinence urinaire, publie aujourd’hui les modalités de participation à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 25 mai 2023. Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire qui se tiendra le : 25 mai 2023 à 9h30 au siège social d’Affluent Medical 320 avenue Archimède – Les Pléiades III Bâtiment B 13100 Aix-en-Provence L'avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 19 avril 2023 (Bulletin n°47) et contient l'ordre du jour et le projet du texte des résolutions qui seront soumises au vote des actionnaires à l'occasion de cette Assemblée. Les actionnaires au porteur doivent adresser une demande auprès de leur intermédiaire financier aux fins d'obtenir les formulaires de procuration et de vote par correspondance. Les actionnaires nominatifs les recevront directement avec leur convocation. Les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce, incluant l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°47 du 19 avril 2023 et les modalités de participation et de vote à cette Assemblée Générale, sont disponibles, dès ce jour, sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : https://www.affluentmedical.com/fr/Investisseurs/ - Information réglementée ou sur simple demande auprès du service Relations Investisseurs (affluentmedical@actifin.fr). Les documents prévus par l’article R. 225-83 du Code de commerce seront par ailleurs tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables : tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième (5 ème ) jour inclusivement avant l’Assemblée, demander à la Société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;

tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la Société pendant un délai de quinze (15) jours précédant la date de l’Assemblée. Un avis de convocation sera prochainement publié au BALO. À propos d'Affluent Medical Affluent Medical est un acteur français de la MedTech, fondé par Truffle Capital, ayant pour ambition de devenir un leader mondial dans le traitement des maladies cardiaques structurelles, qui sont la première cause de mortalité dans le monde, et de l’incontinence urinaire qui touche aujourd’hui un adulte sur quatre. Affluent Medical développe des implants innovants mini-invasifs de nouvelle génération, ajustables et biomimétiques pour restaurer des fonctions physiologiques essentielles dans ces domaines. Les grandes technologies développées par la Société sont actuellement au stade des études précliniques et cliniques. KaliosTM, premier dispositif d’annuloplastie mitrale, devrait être le premier dispositif médical à être commercialisé. Sous réserve de recueillir les financements lui permettant de financer sa stratégie et que les résultats des études cliniques en cours soient positifs, la Société a pour ambition de progressivement commercialiser ses produits à partir de 2025. Pour en savoir plus : www.affluentmedical.com Contacts : AFFLUENT MEDICAL Sébastien LADET Chief Executive Officer investor@affluentmedical.com ACTIFIN, communication financière Ghislaine GASPARETTO +33 (0)6 21 10 49 24 affluentmedical@actifin.fr ACTIFIN, relations presse financière Jennifer JULLIA +33 (0)1 56 88 11 19 jjullia@actifin.fr PRIMATICE, relations publiques France

Thomas ROBOREL de CLIMENS

+33 (0)6 78 12 97 95 thomasdeclimens@primatice.com

Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Affluent Medical - MAD documents préparatoires à l'AG