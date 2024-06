Affluent Medical : activation d'un 2nd dispositif Artus

Le 18 juin 2024 à 18:27 Partager

Affluent Medical annonce la réussite de l'activation de son dispositif médical Artus pour le traitement de l'incontinence urinaire chez les deux premiers patients, dans le cadre de l'étude pilote européenne ' Dry '.



Après le succès de l'implantation du dispositif Artus chez un premier patient en République Tchèque, communiqué en mars dernier, une seconde implantation réussie a été réalisée sur un homme de 70 ans souffrant d'incontinence urinaire en Pologne.



Cette seconde procédure mini-invasive a permis de confirmer la facilité de préparation et d'implantation du dispositif Artus avec un temps de chirurgie de 45 minutes.



L'activation réussie des deux dispositifs Artus est intervenue six semaines après chaque chirurgie.





Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.