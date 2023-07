Affluent Medical

Affluent Medical complète son Comité de direction en vue de renforcer son développement.



17-Juil-2023 / 07:30 CET/CEST

Affluent Medical complète son Comité de direction en vue de renforcer son développement Aix-en-Provence, le 17 juillet 2023 – 7h30 CET - Affluent Medical (code ISIN : FR0013333077 – mnémonique : AFME), MedTech française spécialisée dans le développement international et l’industrialisation de prothèses médicales innovantes, à un stade clinique, pour traiter la pathologie de la valve mitrale cardiaque et l’incontinence urinaire, annonce ce jour les nominations de Christophe de Vregille en qualité de Directeur financier et de Benjamin Renault en qualité de Directeur du développement. Christophe de Vregille et Benjamin Renault viennent compléter l’équipe de Direction en place pour accompagner l’exécution du plan de développement et aborder les prochaines étapes menant à la commercialisation des trois dispositifs médicaux de pointe d’Affluent Medical qui ont le potentiel de changer la vie des patients atteints de maladies cardiaques structurelles et de dysfonctionnements urologiques. Sébastien Ladet, Directeur Général commente : « Je suis ravi d’accueillir Christophe de Vregille et Benjamin Renault au sein de l’équipe de Direction d’Affluent Medical alors que nous abordons plusieurs étapes décisives dans le déploiement de notre stratégie de développement. L’expérience de Christophe de Vregille sera un réel atout pour accompagner la croissance et le financement de la Société. Benjamin Renault, apporte une grande expérience dans le développement de dispositifs médicaux qui nous permettra de renforcer notre expansion en vue de la commercialisation sur les marchés internationaux. » Christophe de Vregille – Directeur Administratif et financier Christophe de Vregille est doté d'une expérience de plus de 20 ans acquise au sein de plusieurs entreprises internationales à forte croissance dans le domaine des technologies. Après avoir passé 10 ans chez KPMG Audit, il devient Directeur financier de Showroomprivé.com, expérience au cours de laquelle il a activement participé à l’introduction en Bourse. Puis il devient successivement Directeur financier de l’opérateur VTC Kapten (devenu FreeNow), de 360Learning et enfin d’Agicap. Au cours de ces différentes expériences, Christophe a notamment joué un rôle clé dans l’évaluation et la mise en œuvre des stratégies de financement, avec un montant cumulé de fonds levés de plus de 400 m€. Il a également participé à plusieurs opérations de croissance externe. Christophe de Vregille est diplômé d’Expertise-comptable. Benjamin Renault – Directeur du développement Benjamin Renault pilote depuis plus de quinze ans la définition, le développement et le déploiement à l’international de dispositifs médicaux. Il a commencé sa carrière en 2007 chez Covidien, où il a conduit l’intégration de technologies innovantes et piloté des équipes projet globales pour la mise sur le marché de produits hémostatiques et de renforts pariétaux implantables. En 2014, il intègre le département dispositifs médicaux du laboratoire pharmaceutique Merck KGaA, où il occupe successivement plusieurs postes à responsabilités aux intersections des aspects commerciaux et techniques, en charge de la gestion de portefeuilles de dispositifs d’injection et de solutions connectées supportant des franchises internes et des partenaires externes. Benjamin est titulaire d’un doctorat de chimie des polymères et d’un exécutive MBA. Avec ces deux dernières nominations, Affluent Medical complète ainsi son équipe de direction (voir ci-dessous) cumulant l’expertise et l’expérience nécessaire pour maximiser l’exécution de sa roadmap qui est focalisée sur la réussite de plusieurs étapes cliniques importantes, la préparation d’essais cliniques aux Etats-Unis - un marché très important pour la Société - et enfin de se doter d’un outil industriel pour préparer la commercialisation des produits, puis accompagner la croissance. Comité de Direction d’Affluent Medical : Sébastien Ladet , Ph.D., Directeur général (Medtronic)

Christophe de Vregille , Directeur financier (Showroomprivé.com, FreeNow, 360Learning, Agicap)

Christophe Giot , M.D, Directeur médical et des affaires cliniques (Edwards, Terumo, Sanofi)

Benjamin Renault , Ph.D, Directeur du développement (Covidien, Merck)

Céline Buard , Directrice marketing (Johnson & Johnson, BD, Eyetech Care)

Pr. François Laborde , M.D, Directeur des affaires chirurgicales (Plus de 15 000 opérations en chirurgie cardiaque)

Claire André , Directrice qualité (Perouse Medical, Fill-Med)

Olivier Belamy , Directeur industrialisation (Ecential Robotics, Sanofi, BD)

Mélanie Cantal , Responsable des ressources humaines (Kraton, Actelion)

Eric Jague , Directeur des affaires réglementaires (Medtronic, Fresenius Kabi) À propos d'Affluent Medical Affluent Medical est un acteur français de la MedTech, fondé par Truffle Capital, ayant pour ambition de devenir un leader mondial dans le traitement des maladies cardiaques structurelles, qui sont la première cause de mortalité dans le monde, et de l’incontinence urinaire qui touche aujourd’hui un adulte sur quatre. Affluent Medical développe des implants innovants mini-invasifs de nouvelle génération, ajustables et biomimétiques pour restaurer des fonctions physiologiques essentielles dans ces domaines. Les grandes technologies développées par la Société sont actuellement au stade des études précliniques et cliniques. Sous réserve de recueillir les financements lui permettant de financer sa stratégie et que les résultats des études cliniques en cours soient positifs, la Société a pour ambition de progressivement commercialiser ses produits à partir de 2025. Pour en savoir plus : www.affluentmedical.com Contacts : AFFLUENT MEDICAL Sébastien LADET Chief Executive Officer investor@affluentmedical.com ACTIFIN, communication financière / relations presse financière Ghislaine GASPARETTO / Jennifer JULLIA +33 (0)6 21 10 49 24 / +33 (0)1 56 88 11 19 affluentmedical@actifin.fr / jjullia@actifin.fr PRIMATICE, relations publiques France

Thomas ROBOREL de CLIMENS

+33 (0)6 78 12 97 95 thomasdeclimens@primatice.com

MC Services AG Caroline BERGMANN / Kirsten RÜHL +49 (0)211 529252 20 / +49 (0)211 529252 16 affluent@mc-services.eu Fichier PDF dépôt réglementaire



