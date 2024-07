Affluent Medical

Affluent Medical conclut des accords sur ses technologies de valve mitrale moyennant un paiement initial de 15 millions d'euros.



12-Juil-2024 / 07:45 CET/CEST

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Affluent Medical conclut des accords sur ses technologies de valve mitrale moyennant un paiement initial de 15 millions d’euros Aix-en-Provence, le 12 juillet 2024 - 7h45 - Affluent Medical (ISIN : FR0013333077 – Mnémonique : AFME - « Affluent »), société française de technologies médicales en phase clinique spécialisée dans le développement international et l’industrialisation de dispositifs médicaux innovants, annonce aujourd’hui avoir conclu plusieurs accords avec Edwards Lifesciences (« Edwards ») relatifs à ses produits (anneau mitral ajustable Kalios™) et technologies (technologie de valve mitrale) de cardiologie structurelle. Aux termes de ces accords, Affluent recevra un paiement initial en numéraire de 15 millions d’euros. Les accords sont les suivants : Un paiement initial de 5 millions d’euros pour une option exclusive d’achat de Kephalios, la filiale à 100% d’Affluent développant l’anneau mitral ajustable innovant Kalios™, sur la base des résultats de son étude clinique. Les activités opérationnelles pour le développement de Kalios™ continueront d’être gérées exclusivement par Affluent pendant la durée de vie de l’option.

Un paiement initial de 5 millions d’euros pour la licence mondiale et non exclusive de la propriété intellectuelle d’Affluent sur la technologie biomimétique de remplacement de la valve mitrale cardiaque, limitée à la chirurgie à cœur ouvert. Affluent pourra percevoir des redevances futures additionnelles sur tous les produits susceptibles d'être commercialisés utilisant les brevets sous licence pendant toute la durée de vie desdits brevets. Affluent conserve l'intégralité de ses droits sur les brevets relatifs aux valves transcathéter, y compris ceux sur sa valve mitrale Epygon actuellement en développement clinique.

Un paiement de 5 millions d’euros pour une participation au capital d'Affluent. La souscription sera réalisée via une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au travers d’une offre réservée à des catégories de bénéficiaires (l’« Augmentation de capital »). Le prix de souscription unitaire de 1,38 euro (dont 0,10 euro de valeur nominale et 1,28 euro de prime d’émission) par action nouvelle fait ressortir une décote de 15% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l’action de la Société au cours des 20 dernières séances de bourse précédant la date du 11 juillet 2024. Une fois la transaction finalisée, Edwards deviendra actionnaire d'Affluent à hauteur de 9,21% du capital. Le FPCI Truffle Medeor et la société Ginko Invest participeront également à l’Augmentation de capital par compensation de leurs avances en compte courant d’actionnaire, consenties à Affluent en avril 2024 (voir le communiqué de presse du 25 avril 2024). Au résultat de l'Augmentation de capital, 6.190.831 actions ordinaires nouvelles seront émises pour un montant cumulé total, prime d’émission incluse, de 8.543.346,78 euros. À l’issue de cette opération, le capital social d’Affluent sera composé de 39.336.524 actions. Sur la base du capital d'Affluent à la date du prospectus et sur une base non diluée, un actionnaire possédant 1% du capital social avant l’opération serait dilué à 0,84% du capital social après la réalisation de l’Augmentation de capital. L’Augmentation de capital fera l'objet d'un prospectus soumis à l'approbation de l’Autorité des marchés financiers pour des raisons techniques en application de l’article 1, paragraphe 5a, du Règlement (UE) n°2017/1129. Un communiqué de presse distinct annonçant l’approbation du prospectus et sa mise à disposition sera publié par Affluent. Sébastien Ladet, Directeur Général d’Affluent Medical, déclare :« Nous sommes fiers de signer ces accords avec le leader mondial de l’innovation en matière de cardiologie structurelle. Nous nous réjouissons d’accueillir Edwards en tant qu’actionnaire de notre société. La forte présence d’Edwards sur le marché mondial et son infrastructure commerciale offrent la possibilité à notre produit Kalios™ d’accompagner les médecins et leurs patients dans le monde entier,tout en établissant un partenariat solide pour Kalios™ et les valves mitrales chirurgicales utilisant notre technologie. Affluent continuera de développer sa valve mitrale transcathéter Epygon et son sphincter artificiel pour l’incontinence urinaire Artus. » Kalios™ est le seul dispositif d’annuloplastie de valve mitrale qui peut être ajusté par voie percutanée - et de manière très peu invasive - par un cardiologue (ou un chirurgien) pour traiter l’insuffisance mitrale résiduelle et récurrente à tout moment après l’implantation, de manière répétée et sur un cœur battant, évitant ainsi une autre chirurgie à cœur ouvert. La technologie de la valve mitrale d’Affluent Medical imite l’anatomie et la physiologie d’une valve humaine, réduisant ainsi potentiellement la charge de travail du ventricule gauche et améliorant l’hémodynamique cardiaque, en restaurant le vortex naturel du flux sanguin dans le ventricule gauche. Elle devrait favoriser un rétablissement plus rapide des patients atteints d’une maladie cardiaque sévère. À propos d’Affluent Medical Affluent Medical est une société française de technologies médicales, fondée par Truffle Capital, qui a pour ambition de devenir un leader mondial dans le traitement des maladies cardiaques structurelles, l’une des premières causes de mortalité au monde, et de l’incontinence urinaire, qui touche actuellement un adulte sur quatre. Affluent Medical développe des implants de nouvelle génération, très peu invasifs, innovants, ajustables et biomimétiques pour restaurer des fonctions physiologiques essentielles. Les produits candidats développés par la Société sont tous en cours d’études cliniques chez l’homme. Sous réserve de la levée des fonds nécessaires au financement de sa stratégie et des résultats positifs des études cliniques en cours, la Société a pour ambition de commercialiser progressivement ses produits en 2026, directement ou indirectement. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.affluentmedical.com Contacts : AFFLUENT MEDICAL Sébastien Ladet Directeur Général investor@affluentmedical.com SEITOSEI.ACTIFIN Communication financière / relations presse Ghislaine GASPARETTO / Jennifer JULLIA +33 (0)6 21 10 49 24 / +33 (0)1 56 88 11 19 ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com / jennifer.jullia@seitosei-actifin.com PRIMATICE Relations médias France

Thomas Roborel de Climens

+33 (0)6 78 12 97 95 thomasdeclimens@primatice.com MC SERVICES AG Relations médias Europe Caroline Bergmann / Kirsten RÜHL +49 (0)211 529252 20 / +49 (0)211 529252 16 affluent@mc-services.eu Fichier PDF dépôt réglementaire



